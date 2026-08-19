עולם העסקים והפילנתרופיה בישראל נפרד מאחת הדמויות הבולטות והמשפיעות בו: ד"ר שמואל חרל"פ הלך לעולמו והוא בן 82. חרל"פ כיהן לאורך עשרות שנים כיו"ר יבואנית הרכב 'כלמוביל'.

חרל"פ נולד בשנת 1944, היה בעל דוקטורט בפילוסופיה מאוניברסיטת הרווארד ובוגר תואר ראשון ושני מהאוניברסיטה העברית בירושלים שם הוא גם לימד בסוף שנות ה-70. בתחילת שנות ה־80, הוא הצטרף להנהגת העסק המשפחתי.

החברה, שהייתה בבעלות אביו עמיחי עד לפטירתו ב-1975, נוהלה על ידי חרל"פ כיו"ר החל מ-1982.

לצד הובלת תעשיית הרכב, חרל"פ בלט כמשקיע בשלב מוקדם בחברת הטכנולוגיה מובילאיי ונהנה מרווחי האקזיט בעת מכירתה לתאגיד אינטל.

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במקביל עסק בפעילות פילנטרופית. בשנת 2025 תרם 10 מיליון דולר למכון ויצמן למדע - בעקבות הנזק הכבד שנגרם למכון מפגיעת טילים איראניים. את בהמשך לתרומת של כ-600 מיליון שקלים שהעניק יחד עם רעייתו ענת לבית החולים בילינסון.

שמואל חרל"פ הותיר אחריו את רעייתו ענת, שני ילדיהם ו-7 נכדים.