דובר הליכוד גיא לוי מכחיש הבוקר (רביעי) את עצם קיומן של רשימות חיסול במפלגה שהשפיעו על מיקומם של שרים וחברי כנסת.

"הרשימה שלנו נבחרה בעיקרה על ידי הבוחרים החופשיים. הם אלה שהובילו את הרשימה, אנשים שהם לא חזקים בדילים, ואין להם את ועד התעשייה האווירית או תעשייה אחרת מאחוריהם. הם נמצאים בראש הרשימה שלנו, ואני חושב שהם אנשים מאוד איכותיים ומגוונים, יש להם ניסיון ויש להם יכולות", אמר לוי בראיון ל-103FM.

לדבריו, "עם הרשימה הזאת מנצחים בבחירות. אני מסתכל על הצמרת שלנו, אני רואה את השמות, וחושב שיש לנו נבחרת שיכולה לנצח".

כשנשאל לגבי המועמדים שצפויים לקבל שיריון מראש הממשלה השיב שאין עדיין דברים שנסגרו באופן סופי ושלל אפשרות שמדובר ברמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי או בראש המוסד לשעבר יוסי כהן.

לטענות של ח"כ טלי גוטליב לפיהן אנשי ראש הממשלה פעלו לפגוע בה בפריימריז הגיב לוי "ראש הממשלה אמר שהוא לא מתערב ברשימה הארצית. את טלי גוטליב אני מאוד מחבב, אנחנו מכירים עוד לפני שהיא נכנסה לפוליטיקה. בסופו של דבר טלי גוטליב נכנסה, ותהיה בתוך ה-20 הראשונים".