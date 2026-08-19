ח"כ טלי גוטליב מהליכוד מותחת ביקורת חריפה על הדילים הפנימיים בפריימריז בליכוד ומתריעה מפני הייצוג הנשי הנמוך המסתמן ברשימה.

בראיון ל-103FM היא הגדירה את הקרב שניהלה בבחירות הפנימיות כקרב של "דוד נגד גוליית".

"הגעתי בפריימריז למקום 12. היו דילים עליי ונגדי - כל ראשי הרשויות, כל ועדי העובדים. זה נאמר בקול רם", טענה גוטליב.

היא הבדילה בין נתניהו עצמו לבין כוורת היועצים והמקורבים הסובבת אותו, אשר לה היא מייחסת ניסיון לפגוע במעמדה הפוליטי: "אני מסכימה עם גיא לוי שראש הממשלה לא התערב, זאת הסביבה שלו. אני לא מורידה את הראש שלי בפני אף אחד. לא יתנו לי הוראות, עם כל הכבוד: מי שמקיף את ראש הממשלה לא מבין. אני לא אומרת שמות, אני אומרת לסביבת ראש הממשלה: תיזהרו מלהכשיל אותו".

בהמשך דבריה פנתה ישירות לאותם גורמים בסביבת ראש הממשלה ואמרה: "אתם לא ראש הממשלה, יכול להיות שעלה לכם קצת. אתם ממש לא. אני פה, ברוך השם העם אמר את דברו".

סוגיה מרכזית נוספת שאליה התייחסה גוטליב היא היעדרן של נשים במקומות הקדמיים של הרשימה. "אתם רוצים אישה פלקט, כמאמר השיר. איזו אישה מסוגלת לספוג כל כך? באופן עקרוני, את נכנסת למפלגה עם פריימריז. למה שאישה קרייריסטית תרצה להיכנס לזה? קשה לזכור שאלה רעשי רקע. צריך עמידות מאוד גדולה", טענה.

בעקבות המצב הקיים, קראה ליו"ר התנועה לפעול לתיקון הייצוג המגדרי: "עם כל הכבוד לשמות ולשריונים, אני אומרת לראש הממשלה: אין דבר כזה שיהיו שתי נשים עד מקום 20. תחזיר את קטי שטרית ואת מאי, תחזיר את אסנת זוהר שנבחרה ומגיע לה שריון. תחזיר נשים חזקות שהן לא נשים פלקט".

לדבריה, את דבריה חתמה בהשוואה עצמית והעברת מסר של נחישות: "אני השמעון פרס של המועמדות הנשיות. נכשלתי פעם אחרי פעם עם ים של מפחי נפש, אז מה קרה? לא לפחד לנפץ תקרות זכוכית. הכישלון לא קל, אבל הם לא מגדירים אותך, הם רק מקדמים אותך. אישה באשר היא אישה: אתם אחראיות לנפץ תקרות זכוכית".

כשנשאלה על תחושותיה האישיות נוכח התוצאות, שיתפה: "הייתי תמיד במקום גבוה, ואני לא נותנת למורכבות שלי כאישה להשפיע. אאלף את עצמי על הקושי. הכישלון לא קל, מפחי הנפש לא קלים, אבל ממפחי נפש אתה רק צומח".