מבצע אכיפה של המשטרה בלב ירושלים חשף תשתיות הסתה ותמיכה בארגוני טרור: כוחות משטרה בשיתוף לוחמי מג"ב, ביצעו חיפושים יזומים בשני מחסנים בשכונת מאה שערים, מכוח צווי חיפוש שהוצאו מבעוד מועד על ידי בית המשפט.

במהלך הפעילות במתחמים, גילו הבלשים ציוד רב הכולל שלטי הסתה, מדבקות בעלות מסרים אנטי-ישראליים, דגלי אש"ף וכובע המזוהה עם ארגון הטרור חמאס.

בנוסף לכך, הונחה היד על כלי נשק מסוג רובה לירי כדורי צבע ועל מכלי תרסיס צבע.

הציוד שנתפס בשטח הועברו להמשך טיפול במערך החקירות של תחנת לב הבירה. במקביל, כוחות המשטרה ממשיכים בפעולות החקירה במטרה להתחקות אחר זהותם של מחזיקי המחסנים.