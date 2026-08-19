רצף נדיר ויוצא דופן נרשם בחדרי הלידה של המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, לאחר שבמהלך חודש אחד בלבד נולדו במקום שלוש שלישיות.

הלידות הכוללות הניבו תשעה תינוקות: בראשונה נולדו שלושה בנים, בשנייה שלוש בנות, ובלידה השלישית נולדו בן ושתי בנות - כאשר השתיים חלקו שליה אחת, מורכבות רפואית שנחשבת לנדירה במיוחד.

מנהל חדרי הלידה במרכז הרפואי שערי צדק, ד"ר ולדימיר פלוטקין, התייחס לאירוע החריג: “אנחנו גאים להיות מרכז הילודה הגדול בישראל, עם למעלה מ-20,000 לידות בשנה, זאת הודות לצוותי מיילדות ורופאים מסורים, מיומנים ורגישים, שמעניקים לכל יולדת את המעטפת המלאה לה היא זקוקה".

לימור הכסטר, מיילדת בבית החולים שלקחה חלק באחת הלידות, שיתפה: “כל חיים חדשים שבאים לעולם בידיעה שלמיילדת היה חלק בכך - זו לא רק עבודה אלא זכות גדולה. לידות של שלישיות ואפילו מעבר לכך מתרחשות מעת לעת, וכל פעם זה מרגש מחדש, אך כשנולדות שלוש שלישיות בתוך חודש אחד, זה אירוע חריג במיוחד. אנחנו גאות ללוות את היולדות וקרוביהן ברגעים כל כך משמעותיים בחיים - זה הכל בשבילנו".

אחת האימהות, טליה, שילדה שתי בנות ובן, עברה את כל תהליך ההיריון בליווי המרפאות והצוותים בשערי צדק, עד שלידת שלושת העוברים הסתיימה בהצלחה כשהם בריאים ושלמים.

היא שיתפה במסע האישי שהוביל ללידה המרגשת: “תחילת המסע שלנו לא הייתה פשוטה. עוד לפני ההיריון הזה חווינו שתי הפלות, ובאחת מהן אף הייתי מאושפזת במצב קשה. מתוך הכאב והכמיהה לעוד ילדים, עוד לפני ההיריון, נשאנו איתנו עולם של תפילה ואמונה".