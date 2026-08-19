היועצת המשפטית לממשלה תומכת בדחיית ההכרעה בנוגע להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדלי ה-7 באוקטובר עד לאחר הבחירות והקמת הממשלה הבאה, כך עולה מתשובה שהגישה לבג"ץ.

בחודש שעבר ביקשה הממשלה משופטי העליון שלא להתערב בנושא ועדת החקירה בתשובה לעתירות לבג"ץ שגרשו להורות לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית.

במכתב פירטו נציגי הממשלה את השתלשלות הליכי החקיקה בכנסת, והסבירו כי על אף שב-6 ביולי אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית-לאומית לאירועי הטבח לא עלה בידי הכנסת להשלים את הקריאה השנייה והשלישית בטרם היציאה לפגרת הבחירות.

הממשלה הבהירה כי מדובר ברצף נסיבות שנוצר בשל אילוצי לוח הזמנים של המשכן, אך מדגישים כי יש כוונה להחיל על הצעת החוק דין רציפות בכנסת הבאה ולהשלים את תהליך החקיקה סמוך לאחר כינונה.

לצד הפירוט החקיקתי, הציגה המדינה עמדה נחרצת בנוגע להתערבות שיפוטית בעת הזו, בטענה כי אופן חקירת האירועים מצוי בלב מחלוקת פוליטית יסודית בין הסיעות המתמודדות בבחירות.

בנסיבות אלו נטען כי לא ראוי שבית המשפט יכריע בסוגיה או יתערב בה, תוך ציטוט מתוך פסיקת עבר לפיו "ראוי גם בית המשפט שינהג באיפוק ובריסון. מדובר בתקופה רגישה מבחינה פוליטית, ועל בית המשפט לבחון היטב את ההשלכות האפשריות של פסיקתו על הלכי רוח בציבור".