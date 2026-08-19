פרסום ראשון. שירות בתי הסוהר מנע מחבר הכנסת אחמד טיבי לפגוש את ד"ר חוסאם אבו ספיה, מנהל בית החולים "כאמל עדוואן" ברצועת עזה המוחזק בכלא, בהתאם למדיניות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, האוסרת מפגשים של חברי כנסת עם מחבלים.

נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, כתב כי הוראת השעה מאפשרת למנוע מפגש כאשר הוא עלול להוות סיכון ביטחוני, לסייע לארגון טרור או לשבש הליכי חקירה ומודיעין. במקרה זה, אגף המודיעין בשב"ס, לצד גורמי הביטחון, קבע כי נשקף סיכון ביטחוני ממשי מקיום המפגש.

יעקובי ציין במכתבו כי ההחלטה "נתקבלה בעקבות חוות דעת מודיעינית של אגף המודיעין בשב"ס וגורמי הביטחון, אשר קבעו כי מביקור זה נשקף סיכון ביטחוני ממשי לביטחון המדינה".

אבו ספיה נעצר ברצועת עזה על ידי כוחות צה"ל בדצמבר 2024, לאחר שלפי גורמי הביטחון בית החולים שבניהולו שימש לפעילות טרור של ארגון חמאס.

בית המשפט העליון, שדן בערעור בעניין מעצרו, קבע כי החומר המודיעיני החסוי שהוגש מבסס את הטענה שלפיה אבו ספיה הוא מחבל חמאס שעסק בפועל בפעילות טרור.

בסביבת השר בן גביר אמרו לערוץ 7: "אחמד טיבי הוא תומך טרור. המדיניות של השר בן גביר ברורה: לא לאפשר לטרור ולתומכיו לחגוג בין כותלי בית הכלא".