ג'וזף גיטלר מייסד ויו”ר ארגון “לקט ישראל”

ג'וזף גיטלר, מייסד ויו"ר ארגון לקט ישראל, מספר בריאיון כי מאז ה-7 באוקטובר שלח הארגון יותר מ-12,000 אוטובוסים של מתנדבים, רובם לעוטף עזה וגם לצפון, כדי לסייע לחקלאים בשדות.

הארגון נוסד בתקופת האינתיפאדה השנייה. "ראיתי את הכאב שיש לכל כך הרבה אנשים שאין להם מספיק יכולת להאכיל את המשפחות שלהם. מצד שני, כולנו רואים 'ארץ זבת חלב ודבש' ומבזבזים פה מזון בכמויות גדולות", הוא אומר. "הרעיון של 'לקט ישראל' הוא פשוט מאוד".

לקראת חגי תשרי, בלקט ישראל קוראים לציבור להצטרף למאמץ ולאפשר לעוד משפחות לחגוג בכבוד. לתרומה וסיוע בהגעה ליעד של יותר מ-700 אלף ארוחות חג - לחצו כאן.

לקט ישראל הוקם בשנת 2003, בתחילה תחת השם "משולחן לשולחן", ובהמשך התפתח לבנק המזון הלאומי ולרשת הצלת המזון הגדולה בישראל. פעילותו מתמקדת בהצלת עודפי מזון ראויים ומזינים, ובהעברתם באמצעות עמותות וארגוני סיוע לאוכלוסיות הזקוקות להם ברחבי הארץ.

לדבריו, הפעילות התחילה מהרכב הפרטי שלו, איסוף מזון בין מסעדות ואולמות אירועים. בהמשך הצטרפו מתנדבים, והיום מדובר בארגון של מאות עובדים ועשרות אלפי מתנדבים בכל רחבי הארץ, שמעבירים מזון מבסיסי צבא, ממטבחי קיבוצים וקפיטריות של עסקים לעמותות ולמוסדות ברחבי הארץ. השותפים הגדולים ביותר של הארגון, הוא מציין, הם חקלאי ישראל.

לצד איסוף הארוחות המבושלות, חלק מרכזי מפעילות לקט ישראל הוא הצלת תוצרת חקלאית טרייה. הארגון מפעיל מערך לוגיסטי הכולל מרכז אחסון בשטח של כ-6,000 מ"ר, מערכי קירור וצי כלי רכב המשמשים לאיסוף ולהובלת המזון. נכון לנתוני הארגון לשנת 2025, הוא עובד עם 346 עמותות ובתי תמחוי, שבאמצעותם מועבר המזון לכ-470 אלף נתמכים ברחבי הארץ.

לדבריו, "רובנו לא פוגשים את החקלאים, את האדמה, ולא יודעים מאיפה האוכל שלנו מגיע. כשבאים למקום הזה ועובדים עם הידיים, זו הזדמנות להבין מה אנחנו אוכלים ולחשוב ביחד שלבזבז זה לא טוב".

היקף הפעילות משקף גם את ממדי הצלת המזון: בשנת 2024 חילק הארגון יותר מ-31 אלף טונות של יבול חקלאי טרי ומגוון לאוכלוסיות נזקקות. באותה שנה פעל לקט ישראל באמצעות כ-300 עמותות וארגונים שותפים ברחבי הארץ, שמלבד חלוקת המזון מקבלים מהארגון גם ליווי מקצועי בתחומי תשתיות, בטיחות מזון ותזונה.

מאז תחילת המלחמה השתנתה הגישה גם לחקלאים עצמם - בעבר הארגון היה רק אוסף מהם עודפים, וכיום הוא גם נותן הלוואות לחקלאים, מסייע להם ברכישת ציוד חקלאי חדש, וגם רוכש עשרות אלפי טונות של תוצרת בתקופות שבהן לא היו לחקלאים קונים.

לקראת חגי תשרי, בלקט ישראל קוראים לציבור להצטרף למאמץ ולאפשר לעוד משפחות לחגוג בכבוד. לתרומה וסיוע בהגעה ליעד של יותר מ-700 אלף ארוחות חג - לחצו כאן.

הפעילות בתחום המזון המבושל נמשכה גם במהלך המלחמה. בשנת 2024 הציל הארגון כ-1.83 מיליון ארוחות מבושלות, ובשל הירידה במקורות המזון הזמינים להצלה רכש כרבע מיליון ארוחות נוספות כדי להמשיך לספק מענה לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע.

לקראת החגים, אומר גיטלר, הארגון מוסיף עוד נקודות איסוף כדי להגיע ליותר מ-700,000 ארוחות. "יש לנו ברוך השם המון תורמים שעוזרים לנו, אבל בשביל להגיע ליעדים חדשים ולהוסיף עוד משאיות, עוד נהגים ועוד דלק, אנחנו צריכים את עזרת הלב הטוב של עם ישראל כולו".