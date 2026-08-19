משרד הפנים העניק היום (רביעי) סמלי יישוב לשני יישובים חדשים, זאת כחלק ממדיניות השר בצלאל סמוטריץ' לביצור וחיזוק ההתיישבות, ובהמשך ל-37 סמלי יישוב שהוענקו בתקופה האחרונה, ובכך אף הם הוסדרו סופית והפכו ליישובים מן המניין במדינת ישראל. מדובר בהישג דרמטי וסיומו של תהליך ארוך שנים.

היישוב כרמי עוז (גבעת הראל) במוא"ז מטה בנימין, הוקם לפני 28 שנים, ונמנה עם יישובי ההתיישבות הצעירה, וכעת, עם קביעת סמל היישוב תהליך הסדרתו הגיע לסיומו, דבר אשר יאפשר לו התפתחות וצמיחה גדולה כיישוב עצמאי.

במקביל, 1,152 דונם הוכרזו כאדמות מדינה לטובת הרחבת היישוב כרמי עוז, לצד קידום תוכנית ראשונה לבניית יותר מ-600 יחידות דיור ביישוב.

היישוב סחלב במוא"ז שומרון, הוכרז בדצמבר 2025 בקבינט המדיני-ביטחוני כיישוב חדש, וכעת, עם קביעת סמל היישוב תהליך הסדרתו הגיע לסיומו, דבר אשר יאפשר לו שגשוג וצמיחה כיישוב עצמאי. במקום עתידה לקום עיר גדולה על שטח של כ- 4,500 דונם.

לאחר עבודת מטה של המינהל האזרחי ומינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון בראשות השר סמוטריץ', אלוף פקמ"ז אבי בלוט חתם על תחומי השיפוט של היישובים, וכעת, עם קבלת סמל היישוב - הם הופכים רשמית וסופית ליישובים מוסדרים.

מדובר בבשורה גדולה, הן בהקמת ישובים חדשים והן בהסדרת ההתיישבות הצעירה, לאחר שנים רבות של מאבק בהם היישובים לא הוכרו באופן רשמי ונאלצו להתמודד עם תנאים לא קלים כדי להמשיך להיאחז בקרקע.

סמל יישוב הוא אבן דרך משמעותית מאוד בהליכי ההסדרה של היישובים והוא החותמת הסופית של המדינה, שלאחריה היישובים מוכרים בכלל משרדי הממשלה, ובין היתר היישובים יוכלו לקבל תקן רבש"ץ, דואר ישראל, חיבור ישיר של מים ע"י חברת מקורות ועוד.

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ: "תוך כחצי שנה ב"ה הצלחנו להביא 39 סמלי יישוב במסגרת הקמת הישובים החדשים והסדרת ההתיישבות הצעירה. מדובר בהישג עצום ופרי עמל של שותפים רבים ונאמנים לדרך. ההתיישבות ביהודה ושומרון ממשיכה לגדול ולצמוח במלוא העוצמה, ואל מול ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן שרוצה להחריב ולעקור את ההתיישבות ולהקים מדינה פלסטינית - אנחנו בונים, נוטעים ומחזקים את אחיזתנו בנחלת אבותינו. אני מודה למשרד הפנים, לאלוף הפיקוד, למינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים".