פרומו לסדרה השמועה HOT

סדרת הדרמה המשטרתית-פסיכולוגית החדשה "השמועה" תעלה לשידור ב-HOT ב-3 בספטמבר. בסדרה בת שמונת הפרקים מככבים בין היתר אושרי כהן, מנשה נוי, ששון גבאי, עינת הולנד ובן סולטן.

במרכז העלילה עומד משה (מוש) אלחייני, בלש שהועבר ליחידת החקירות של משטרת ירושלים. אלחייני נשאב לפרשה שבמרכזה שמועות על התעללות המתפשטות במהירות בשכונה חרדית בעיר.

ככל שהוא מתעקש להגיע לחקר האמת, החקירה מובילה אותו גם אל סיפור קבור מעברו ומילדותו. הסדרה עוסקת באמת, אמונה וזיכרון דרך החקירה והסיפור האישי של הבלש.

את "השמועה" יצר, כתב וביים נמרוד אלדר, יוצר "היום שאחרי לכתי". לצד אושרי כהן משתתפים בסדרה גם מנשה נוי, שמיל בן ארי, ששון גבאי, רן מושיוף, עינת הולנד ובן סולטן.