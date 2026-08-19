שלום ליאון ז"ל, אביו של ראש העיר ירושלים משה ליאון, הלך היום (רביעי) לעולמו בבית החולים איכילוב. הוא היה בן 92 במותו.

הלווייתו תתקיים מחר בבית העלמין בגבעתיים, שם ייטמן. משפחת ליאון תשב שבעה בירושלים.

שלום ליאון נולד בעיר סלוניקי שביוון. הוא הספיק לעלות לארץ עם הוריו לפני השואה, וכך ניצלו חייו. משפחתו מצד אביו נותרה באירופה ונספתה באושוויץ במהלך השואה.

בעיריית ירושלים הוסיפו כי "שלום נמנה עם בני הדור שהקימו את ביתם בארץ ישראל מתוך אמונה, מסורת, צניעות ועמל. לאורך חייו שילב עבודת כפיים עם מסורת חזנות רבת־שנים, והיה דמות מרכזית ואהובה במשפחתו".

עוד הוסיפו כי "יחד עם רעייתו חנה ע"ה, הקים משפחה לתפארת וחינך את ילדיו לערכים של מסירות, אחריות, אהבת העם והארץ ודבקות במסורת ישראל. עיריית ירושלים כולה משתתפת באבלה של משפחת ליאון ומביעה את תנחומיה לראש העיר, לאחיו ולאחותו, לילדיו, לנכדיו ולכל בני המשפחה".