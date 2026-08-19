הרב שמואל אליהו בשיחה עם בנו השר ללא קרדיט | סטילס: Michael Giladi/Flash90

רבה הראשי של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, התייחס לרפורמה המשפטית והגדיר את תיקון מערכת המשפט כחובה תורנית וכיסוד לגאולה.

בשיחה שקיים עם בנו, שר המורשת עמיחי אליהו, הוא נשאל האם נכון לוותר על הרפורמה המשפטית ולפעול להקמת ממשלת אחדות.

בתשובתו דחה את האפשרות לוותר על תיקון מערכת המשפט ואמר כי מדובר בחובה תורנית: "תיקון מערכת המשפט הוא חובה תורנית".

הרב אליהו התייחס גם לאפשרות שגוש השמאל יעלה לשלטון והזהיר כי תרחיש כזה יוביל, לדבריו, ל"דיקטטורה מלאה". הוא הוסיף בהתייחסו לאנשי הגוש, "אין להם אלוהים".

לדברי הרב אליהו, המבחן המרכזי של יריבי הרפורמה המשפטית הוא רצונם לשלוט. במסגרת דבריו קשר הרב בין המאבק על מערכת המשפט לבין תפיסתו התורנית, והגדיר את תיקונה גם כיסוד לגאולה.