רשת הפלאפל והאוכל הים-תיכוני "טעים" (Taïm), שהוקמה בשנת 2005 על ידי השפית הישראלית עינת אדמוני והפכה לשם דבר בניו יורק, הגיעה לסוף דרכה לאחר שסניפיה ברחבי העיר ננעלו בפתאומיות.

על דלתות המסעדות נתלו שלטים מטעם רשויות המס המעידים כי הנכסים הופקעו והוחרמו בשל חובות כבדים.

על פי רישומי מדינת ניו יורק, החברות המפעילות את הרשת צברו חובות מס בהיקף מצטבר של כ-1.35 מיליון דולר, שהובילו להוצאתם של 12 צווי עיקול והחרמה.

הקריסה המהירה מגיעה חודשים ספורים בלבד לאחר שחברת ההחזקות Craveworthy Brands, שרכשה את המותג, הכריזה על עסקת זיכיון חדשה והבטחות להתרחבות רחבת היקף.

בשיאה, הפעילה הרשת 14 סניפים ברחבי ארצות הברית ורשמה בשנת 2025 מחזור מכירות של כ-18.7 מיליון דולר.

בעוד שפעילי BDS ותנועות פרו-פלסטיניות מיהרו לחגוג את סגירת הסניפים ברשתות החברתיות וניסו לייחס לעצמם את נפילת הרשת בשל זהותה הישראלית לשעבר, המסמכים הרשמיים דוחים את הטענות הללו על הסף.

מהחקירה העולה כי הסיבות המרכזיות לקריסה הן משבר ניהול, חובות מסרבניים, וקרב משפטי סוער ומתמשך בין הבעלים הקודמים לנוכחיים סביב השאלה מי נושא באחריות לפירעון התחייבויות העבר.

עינת אדמוני עצמה, יצוין, פרשה מכל מעורבות ניהולית ברשת עוד בשנת 2022.