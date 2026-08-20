יו"ר בל"ד וחבר הכנסת לשעבר סאמי אבו שחאדה הביע תקווה כי רע"מ תצטרף לרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד. הדברים נאמרו לאחר שכבר דווח על הסיכום בין שלוש המפלגות לרוץ יחד בבחירות.

בריאיון לערוץ החדשות הערבי-ישראלי "הלא" אמר אבו שחאדה כי הוא מקווה ש"הרשימה הערבית המאוחדת" (רע"מ) תצטרף לרשימה המשותפת, במטרה לייצג טוב יותר את הציבור הערבי.

לדבריו, לאחר ההכרזה הרשמית על הקמת הרשימה יחל קמפיין הבחירות במטרה לממש את "ההישג האלקטורלי הגדול" עבור החברה הערבית בישראל.

בהתייחס לבקשת ח"כ ווליד טאהא לחתום על אמנת כבוד והסכם עודפים, פנה אליו אבו שחאדה ואמר, "אנחנו קרובים אליך יותר מ(יואב) סגלוביץ' וקרובים אליך יותר מהאנשים האלה. אנחנו נבחן את כל האפשרויות ברצינות מלאה".

במקביל, לפי אבו שחאדה, נבחנת האפשרות לצרף לרשימה המשותפת גם את המפלגה הדמוקרטית הערבית ואת מפלגת "מקום לכולנו".

לפי הדיווח ב"הלא", חד"ש, תע"ל ובל"ד הגיעו גם להסכמות בנוגע לרשימת המועמדים ולחלוקת תפקידים במסגרת הרשימה המשותפת. על פי ההבנות, תע"ל תקבל את ראשות הסיעה הפרלמנטרית לכהונה מלאה של ארבע שנים, את תפקיד סגן יו"ר הכנסת וכן חברות בוועדת הכספים.

שלוש המפלגות עוסקות כעת בבחינת המצע הפוליטי המשותף. לפי הדיווח, לאחר השלמת ההסכמות בנושא צפויה ההכרזה הרשמית על השותפות הפוליטית.