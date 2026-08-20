תיעוד הרצח דוברות המשטרה

כתבי אישום חמורים יוגשו היום (חמישי) בבית המשפט המחוזי בנצרת נגד שלושה מעורבים ברצח הכפול של מרואן אבו שאהין וסעאדה סעאדה, שאירע ביוני האחרון ביישוב בוקעאתא שבצפון רמת הגולן.

החקירה, שנוהלה ביחידה המרכזית של מחוז צפון בהוראת מפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו, חשפה כי הרקע לקטילתם של השניים היה סירובו של אבו שאהין לשלם דמי חסות לארגון פשע.

האירוע הקטלני התרחש ב-19 ביוני בצהריים, אז התקבל דיווח על ירי לעבר כלי רכב בבוקעאתא. צוותי הרפואה שנזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותם של אבו שאהין (52), תושב המקום, וחברו סעאדה (56) מחורפיש.

במהלך החקירה הסמויה גילו חוקרי הימ"ר כי חוליית חיסול התארגנה מראש לבצע את הרצח, ושכרה יום קודם לכן צימר בצפון הגולן. לצורך הוצאת התכנון לפועל, הצטיידו חברי החוליה בשני כלי רכב שנרכשו ממגרש מכוניות בעוספיה.

עם מעבר החקירה לגלויה נעצרו שבעה חשודים במעורבות במעשה ונתפס הרכב ששימש אותם בקריית שמונה, אך החשוד המרכזי הצליח להימלט.

בתחילת חודש יולי, ביישוב ירכא, זיהו בלשי הימ"ר חשוד רעול פנים יוצא מבית עסק לאחר שירה בעובד במקום ופצע אותו קשה. הבלשים ניהלו מרדף רגלי אחר החשוד, אשר ירה לעברם וניסה להימלט על גבי אופנוע החשוד כגנוב כשהוא חובש קסדה. לאחר שהסיר את הקסדה, התברר לבלשים כי היורה מירכא הוא החשוד המרכזי ברצח הכפול שחיפשו.

ניצב מאיר אליהו, מפקד מחוז צפון, מסר בתום החקירה כי "פענוח תיקי רצח וסיכול הפשיעה החמורה נמצאים בראש סדר העדיפויות של מחוז צפון. משטרת מחוז צפון משקיעה את מיטב המשאבים, האמצעים הטכנולוגיים, היכולות המודיעיניות והכוחות המיומנים ביותר כדי להגיע לכל זירה, לפצח כל תיק ולמצות את הדין עם החשודים".

לדבריו, "גם ברגעים אלה, מיטב שוטרינו פועלים בכל הכוח בכדי לפענח את התיקים הקיימים , למצות את הדין עם העבריינים ולוודא שכל מי שנוטל חלק בפשיעה החמורה יושם מאחורי סורג ובריח".