האיחוד של בנט ולפיד היה נראה כמו הבטחה - אז למה הם מתרסקים בסקרים?

לפני ארבעה חודשים בלבד הציגו נפתלי בנט ויאיר לפיד את האיחוד ביניהם כמהלך שאמור היה לשנות את המפה הפוליטית. על הבמה בגני התערוכה הונפו דגלים, נשמעו נאומי ניצחון מוקדמים והתחושה הייתה שהנה קמה האלטרנטיבה שתוכל להתמודד ראש בראש מול בנימין נתניהו.

אלא שמאז, כך עולה מניתוח ששודר בכאן חדשות, המציאות הפוליטית התהפכה לחלוטין. במקום לזנק קדימה, האיחוד מאבד לפי הסקרים כמעט מנדט מדי שבוע, בעוד שדווקא גדי איזנקוט הופך לכתובת המרכזית של מצביעי גוש האופוזיציה.

בכתבה הוצגה השאלה שמעסיקה את המערכת הפוליטית: כיצד מהלך שהיה אמור להרחיב את מחנה המרכז-שמאל ולהוביל להחלפת השלטון, הפך בתוך חודשים בודדים לאחד הכישלונות הפוליטיים הבולטים של מערכת הבחירות?

לפי הניתוח, אחת מנקודות המפנה הייתה עצם האיחוד. לפיד הביא עמו מפלגה בעלת תשתית ארגונית חזקה, סניפים ופעילים, בעוד שבנט קיווה לשוב לקדמת הבמה ולהתבסס כמנהיג הגוש כולו. אלא שהחיבור לא הצליח לייצר קהלים חדשים, ובפועל החל לאבד תמיכה כמעט מיד לאחר הקמתו.

בכאן חדשות נטען כי לפיד שילם מחיר כבד על שנותיו כראש האופוזיציה. למרות מחדל 7 באוקטובר והציפייה הציבורית להוביל חלופה שלטונית, הוא לא הצליח, לפי הפרשנים, למנף את המשבר לכוח פוליטי. האכזבה בקרב מצביעיו הלכה וגברה, ו"יש עתיד", שבעבר הייתה מהמפלגות הגדולות בכנסת, הידרדרה בסקרים עד סמוך לאחוז החסימה.

גם בנט מתקשה, לפי הכתבה, לשחזר את מעמדו. בימין, כך נטען, רבים עדיין אינם סולחים לו על הקמת הממשלה עם רע"ם ומנסור עבאס, בעוד שבקרב מצביעי המרכז-שמאל הוא מעולם לא נתפס כדמות טבעית. התוצאה היא שבנט איבד חלק גדול מקהל הבית שלו, אך גם לא הצליח לבסס לעצמו קהל חדש.

הניתוח מצביע על סיבה נוספת להיחלשות: התקווה לצרף את גדי איזנקוט לאיחוד לא התממשה. לפי הכתבה, בנט ולפיד סברו שיוכלו להוביל את הגוש גם בלעדיו, אך בפועל איזנקוט הפך לדמות שסביבה מתכנסים מצביעי "רק לא נתניהו". ככל שנתפס כבעל הסיכוי הגבוה ביותר לנצח את נתניהו, כך המשיך להתחזק - בעיקר על חשבון מפלגת "ביחד".

עוד נטען כי גם השינוי באסטרטגיית הליכוד השפיע על המגמה. מהרגע שבו נתניהו חדל להתמקד בבנט והחל להפנות את עיקר האש לעבר איזנקוט, רבים במחנה האופוזיציה פירשו זאת כהוכחה שמולו מתנהל הקרב האמיתי. התוצאה, לפי הניתוח, הייתה האצה נוספת במעבר המנדטים לעבר איזנקוט.

בסיום הכתבה העריכו כי בנט ולפיד יתקשו לשנות את המגמה בזמן שנותר עד הבחירות. לפי ההערכה שהוצגה, היעד המרכזי שלהם יהיה לשמר את 13-14 המנדטים שמעניקים להם הסקרים, בעוד שהמאבק על הנהגת גוש האופוזיציה עובר יותר ויותר לידיו של איזנקוט.

המסר העולה מהניתוח ברור: המהלך שנועד להחזיר את בנט ולפיד ללשכת ראש הממשלה הפך, לפחות לפי הסקרים הנוכחיים, למהלך שהעצים דווקא את המתחרה שלהם בתוך הגוש.