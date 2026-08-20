המתיחות בין ישראל לאוסטרליה עלולה להחריף בעקבות החלטת הפרקליטות הצבאית שלא להעמיד לדין את החיילים שהיו מעורבים בתקיפת שיירת הסיוע ברצועת עזה, שבה נהרגו שבעה עובדי ארגון הסיוע "World Central Kitchen", בהם האזרחית האוסטרלית זומי פרנקום.

שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, הגיבה בזעם להחלטה והודיעה כי זימנה את שגריר ישראל בקנברה, הלל ניומן, לשיחת הבהרה חריגה. בהצהרה שפרסמה אמרה כי ההחלטה "רחוקה מאוד מהאחריות שאנו מצפים לה", והבהירה כי ממשלתה אינה רואה בכך מיצוי של הדין.

לאחר הפגישה עם השגריר הישראלי החריפה וונג את הביקורת ושאלה מדוע, אם התקיפה הראשונה הוגדרה על-ידי צה"ל כ"טעות קטסטרופלית", בוצעו לדבריה שתי תקיפות נוספות נגד השיירה בתוך דקות ספורות.

לדבריה, הצעדים המשמעתיים שננקטו בעקבות התחקיר - הדחת שני קצינים ונזיפה בשלושה נוספים - אינם מהווים מענה הולם למותם של שבעת עובדי הסיוע.

בהצהרה נוספת לתקשורת האוסטרלית ציינה וונג כי ההחלטה הישראלית התקבלה דווקא ביום ההומניטרי הבין-לאומי, עובדה שלדבריה הופכת אותה ל"מעליבה במיוחד". היא הזכירה כי גם צה"ל עצמו הכיר בכך שהאירוע נבע מכשלים חמורים בזיהוי, בהפעלת הנהלים ובקבלת ההחלטות.

"ממשלת אוסטרליה תמשיך ללחוץ על ישראל כדי להבטיח צדק עבור זומי פרנקום ועמיתיה", אמרה שרת החוץ, והבהירה כי מבחינת קנברה הפרשה טרם הסתיימה.