אישה בשנות ה-40 לחייה, שהייתה בשבוע ה-34 להריונה, נפטרה בבית החולים סורוקה בבאר שבע בעקבות סיבוך נדיר שהוביל להידרדרות במצבה. גם העובר שברחמה חולץ ללא רוח חיים.

האישה פנתה לבית החולים בעקבות כאבי בטן. לפי סורוקה, לאחר שמצבה הידרדר היא הובהלה לחדר הניתוח, שם חולץ העובר כשהוא ללא רוח חיים.

לאחר הניתוח הועברה האישה במצב קשה למחלקה לטיפול נמרץ. למרות הטיפול, היא נפטרה למחרת. מבית החולים סורוקה נמסר כי המקרה דווח למשרד הבריאות. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.

באפריל האחרון הודיע משרד הבריאות על הקמת ועדה לבחינת נסיבות מותה של רעות כהן, יולדת שנפטרה בפתאומיות יחד עם התאומות שלה בעת שהייתה בשבוע ה-28 להריונה.

כהן הובהלה לבית החולים מאיר בכפר סבא במצב אנוש לאחר שהתמוטטה בביתה. הרופאים ביצעו ניתוח קיסרי חירום ופעולות החייאה מתקדמות בכהן ובתינוקות שלה. למרות המאמצים, נקבע מות האם ושני התינוקות.

בבדיקה ראשונית התברר כי רק יממה לפני שהתמוטטה, כהן שוחררה מאשפוז בבית החולים מאיר. כאמור, במשרד הבריאות הודיעו על הקמת ועדת בדיקה לאחר שהתקבלו החומרים הרפואיים מבתי החולים.