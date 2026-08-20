נתוני הצמיחה שפרסמה השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפתיעו גם את בכירי משרד האוצר. על פי הנתונים, המשק הישראלי צמח ברבעון האחרון בשיעור שנתי של 15.4% וב-3.6% בחישוב רבעוני - הרבה מעבר להערכות המוקדמות.

הנתונים מצביעים על התאוששות רחבה של המשק: התמ"ג העסקי זינק ב-16.6%, הצריכה הציבורית עלתה ב-19.5%, הצריכה הפרטית גדלה ב-14.7%, וגם היצוא רשם עלייה של 25.2%, בנטרול חברות הזנק וענף היהלומים.

בלמ"ס הסבירו כי הזינוק משקף התאוששות משמעותית בפעילות הכלכלית לאחר הירידות החדות שנרשמו ברבעון הראשון בעקבות מלחמת "שאגת הארי", בעיקר בזכות הגידול בצריכה הפרטית, בהוצאה הציבורית וביצוא.

במשרד האוצר קיבלו את הנתונים בסיפוק רב. גורמים מקצועיים סיפרו כי גם בקרב בכירי המשרד לא ציפו לנתוני צמיחה כה חזקים, שמעידים על משק שממשיך להפגין חוסן למרות שנות הלחימה וההוצאות הביטחוניות הכבדות. לצד התרומה להכנסות המדינה ממסים, הנתונים מחזקים את ההערכה כי הפעילות הכלכלית בישראל ממשיכה להתרחב בקצב מהיר.

במקביל, הנתונים מעניקים רוח גבית להערכות שהציג בחודשים האחרונים שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלפיהן הגירעון התקציבי צפוי להסתיים בשיעור נמוך מהיעד שנקבע בתקציב המדינה - 4.9% מהתוצר. העלייה המשמעותית בתוצר צפויה לסייע בהקטנת יחס הגירעון ולהביא את הנתונים בפועל קרוב יותר לתחזיות שהציג השר.

עם זאת, במשרד האוצר נמנעים מחגיגות. מאחורי הקלעים חוששים כי השיפור בנתונים יעודד משרדי ממשלה - ובראשם משרד הביטחון וצה"ל - לדרוש תוספות תקציב משמעותיות. באוצר מבקשים לנצל את המגמה החיובית דווקא כדי להמשיך בצמצום הגירעון שנוצר בשנות המלחמה ולהחזיר את יחס החוב-תוצר למסלול של ירידה וריסון תקציבי.