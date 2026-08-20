כאשר בוחרים פעילות שמתאימה לאופי הצוות, אפשר להפוך את היום לחוויה מלאה באנרגיה, צחוקים, תחרות וגיבוש.

יום כיף לעובדים מוצלח מתחיל בהתאמה נכונה לאופי הצוות. יש קבוצות שמחפשות אקשן, תחרות ואדרנלין, ויש צוותים שמעדיפים פעילות קלילה יותר שמאפשרת לדבר, לצחוק ולהכיר אחד את השני מחוץ לסביבת העבודה.

לכן, לפני שמתכננים יום כיף לחברה או לצוות, כדאי לקחת בחשבון את מספר המשתתפים, טווח הגילאים, רמת הפעילות הרצויה, המיקום והזמן שעומד לרשותכם. שילוב נכון בין כמה סוגי פעילויות יכול ליצור יום מגוון, שבו כל עובד מוצא משהו שהוא מתחבר אליו.

תתכוננו ליהנות - יום כיף שמשלב חוויה, תחרות וגיבוש

אחד היתרונות הגדולים של יום כיף לעובדים הוא האפשרות לשלב בין הנאה לבין גיבוש אמיתי. במקום עוד יציאה שגרתית, אפשר לבחור בפעילויות שבהן העובדים מתחלקים לקבוצות, מתחרים, משתפים פעולה וצוברים חוויות משותפות.

כאשר הפעילות דורשת מהמשתתפים לעבוד יחד, נוצרת אינטראקציה טבעית. עובדים שלא בהכרח עובדים זה לצד זה ביום-יום יכולים למצוא את עצמם באותה קבוצה, להתמודד עם משימה משותפת ולגלות אחד על השני דברים חדשים.

פאנאניה - פארק אטרקציות נייד

פאנאניה הוא פארק אטרקציות נייד, עם עולם שלם של אטרקציות ופעילויות ספורטיביות מקוריות. הקונספט מאפשר ליצור אירוע דינמי עם מגוון פעילויות, תחרות ואווירה של משחק.

הרעיון פשוט: יש חוקים, יש מנצחים ואין צורך להעביר את היום בהמתנה בתורים. עבור חברות שמחפשות יום כיף לעובדים ברמה אחרת, מדובר בדרך להפוך את האירוע לחוויה פעילה ומגוונת.

באבלגול - להיכנס לכדור ולצאת עם חיוך

באבלגול היא פעילות ספורטיבית בתוך כדורים מתנפחים, שבהם אפשר לשחק כדורגל, להשתתף בזירת היאבקות וליהנות מאתגרים נוספים.

זו פעילות שמכניסה מיד אנרגיה לאירוע ומתאימה במיוחד לקבוצות שאוהבות צחוקים ותחרות. כאשר העובדים נמצאים בתוך הכדורים ומתמודדים זה מול זה, קשה להישאר אדישים - והחוויה הופכת מהר מאוד לאחד הרגעים הזכורים של יום הכיף.

וואטרלייט - כמו לייזרטאג, רק הרבה יותר רטוב

מחפשים פעילות מים ליום כיף לעובדים? וואטרלייט היא הדור הבא של מלחמות המים.

הפעילות משלבת רובים מקצועיים שיורים למרחק, חיישנים שסופרים פגיעות ומחסות מתנפחים. הקונספט מזכיר לייזרטאג, אבל עם הרבה יותר מים ואקשן.

וואטרלייט מתאימה במיוחד לימי כיף בקיץ ולצוותים שאוהבים תחרות. המשתתפים מתחלקים לקבוצות, מתכננים את המהלכים שלהם ומנסים לצבור כמה שיותר פגיעות.

באטלבו - קרבות חץ וקשת בין קבוצות

באטלבו מציעה קרבות חץ וקשת בתוך מתחם מבוצר הכולל מחסות מתנפחים. שתי קבוצות מתחרות זו מול זו, והמשתתפים צריכים לשלב בין זריזות, דיוק ושיתוף פעולה.

הפעילות יכולה להתאים גם לכמות גדולה של משתתפים ולכן היא מעניינת במיוחד עבור חברות שמחפשות פעילות גיבוש תחרותית לקבוצה גדולה.

מגה בול - כדורעף בגודל שלא הכרתם

מגה בול לוקח משחק מוכר והופך אותו לחוויה יוצאת דופן: כדורעף ענק בקוטר של כ־2.5 מטר.

מעבר לצד הספורטיבי, המשחק דורש שיתוף פעולה ותיאום בין חברי הקבוצה. לכן הוא יכול להתאים גם לחברות שמחפשות פעילות גיבוש וגם לקבוצות שרוצות פשוט ליהנות מספורט אתגרי ומיוחד.

וואטרספלאש - מחניים עם בלוני מים

מה יכול להיות יותר כיף ממשחק מחניים? מחניים עם בלוני מים.

וואטרספלאש היא פעילות קלילה, רטובה ומצחיקה שמתאימה במיוחד לימים חמים. היא יכולה להשתלב כפעילות בפני עצמה או כחלק מיום כיף הכולל כמה תחנות.

בומבלייט - משחק ספורטיבי עם אור, סאונד ומהירות

בומבלייט הוא משחק ספורטיבי אינטראקטיבי שבו המשתתפים צריכים להגיב במהירות לחיישני אור וסאונד שנדלקים באופן רנדומלי בחלל.

הפעילות דורשת ריכוז, זריזות ומהירות תגובה, אך מעל הכול היא מייצרת הרבה צחוק ותחרות. היא יכולה להתאים לצוותים שמחפשים משהו שונה ממשחקי הספורט המסורתיים.

יום כיף צילום: תהנו מלא בע"מ

מולטי בול, צ'ייסטאג וג'מבוסל

מולטי בול הוא משחק קבוצתי שמשלב ספורט, גיבוש והמון צחוקים. המשימה נשמעת פשוטה: אסור לתת לכדור ליפול על הקרקע אפילו פעם אחת. בפועל, כדי להצליח צריך תיאום ושיתוף פעולה בין כולם.

צ'ייסטאג מחזיר את משחק התופסת למרכז הבמה ומאפשר לעובדים פשוט להשתחרר, לרוץ וליהנות.

ג'מבוסל לוקח את הכדורסל לגודל אחר לגמרי, עם עמודי כדורסל ענקיים מתנפחים וכדור סל מתנפח בקוטר של כ־80 ס"מ.

לצד כל אלה אפשר לשלב גם שולחנות משחק מקוריים ונוסטלגיים שמוסיפים פעילות קלילה ואווירה חברתית.

גם משחק חברתי יכול להיות חלק מיום הכיף

לא כל פעילות חייבת לכלול ריצה, מים או תחרות ספורטיבית. דילמה פרימיום היא משחק חברתי לחברות וארגונים שמשלב הומור, חשיבה, היכרות וגיבוש.

המשתתפים מנסים להבין מה האחרים חושבים ולהכיר טוב יותר את חברי הקבוצה. זוהי דרך מצוינת לשלב פעילות חברתית בין האטרקציות האקטיביות.

יום כיף לעובדים שמתאים לקבוצה שלכם

אין צורך להיות חברה של מאות עובדים כדי להפיק יום מיוחד. גם צוות קטן של 10-20 משתתפים יכול ליהנות מפעילות מותאמת אישית, ולעיתים דווקא בקבוצה קטנה נוצרת חוויה אינטימית ומגבשת יותר.

בקבוצות גדולות, לעומת זאת, חשוב לבחור פעילויות שניתן להפעיל במקביל, לחלק את העובדים לקבוצות ולשמור על קצב ועניין לאורך כל האירוע.

אפשר להתאים את הפעילות גם לימי חברה, ימי גיבוש למחלקות, ימי מנהלים, אירועי רווחה וימי כיף לעובדים לקראת חגים או לאחר תקופה עמוסה בעבודה.

יום כיף לעובדים צילום: תהנו מלא בע"מ

יום כיף בהתאמה אישית

ניתן לתכנן יום כיף לעובדים במרכז, בצפון או בדרום, ואף להביא חלק מהפעילויות למקום שנבחר מראש על ידי החברה.

בחודשי הקיץ אפשר לתת דגש לפעילויות מים ושטח כמו וואטרלייט ווואטרספלאש, ובתקופות קרירות יותר ניתן לשלב פעילויות שמתאימות למזג האוויר או למתחם מקורה.

הדבר החשוב ביותר הוא לבנות את היום סביב הקבוצה ולא להפך. כאשר הפעילות, הזמנים והמיקום מותאמים למשתתפים, קל הרבה יותר ליצור אירוע זורם, מהנה ומגבש.

אם אתם מחפשים יום כיף לעובדים שלא מרגיש כמו עוד אירוע שגרתי, בחרו בחוויה שמשלבת פעילות, אנרגיה טובה והרבה מקום לאינטראקציה בין האנשים.

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