חדר לימוד והנצחה חדש, "בעז רוחם", נחנך אתמול (רביעי) בישיבה הגבוהה בהרצליה, לזכרם ולאורם של חללי מערכות ישראל בני העיר.

במעמד השתתפו המשפחות השכולות, הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, ראש הישיבה הרב משה לוי והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, יו"ר תנועת "ישר", תושב העיר ואב שכול.

הישיבה הגבוהה בהרצליה הוקמה כחודש וחצי בלבד לפני פרוץ המלחמה, ותלמידיה ואברכיה שירתו מאז במצטבר אלפי ימי מילואים בחזית. ראש הישיבה, הרב משה לוי, התמודד במהלך התקופה גם עם פציעתם של שלושת בניו בלחימה.

בחדר ההנצחה הייחודי מוקדשת כל עמודה לנופל בן העיר הרצליה. בין המונצחים במקום רס"ר גל מאיר איזנקוט ז"ל, בנו של גדי איזנקוט, ואל"ם יוני שטיינברג ז"ל, מפקד חטיבת הנח"ל שנפל ב-7 באוקטובר והיה תלמידו של ראש הישיבה.

את הטקס פתח איזנקוט בתפילת "יזכור". בהמשך עלו המשפחות השכולות, בליווי הרב הראשי וראש הישיבה, להסרת הלוט ולקביעת המזוזה בפתח חדר הלימוד וההנצחה.

הרב קלמן בר נשא דברים ואמר: "כשנכנסים לחדר לימוד שמנציח את כל החללים של הרצליה, מקבלים מקור השראה. התלמידים יראו מהילדים שלכם, של כולנו איך אדם צריך לחשוב כל הזמן: מה אני יכול לעשות למען האחר. זוהי 'תורת חסד על לשונה'".

הרב משה לוי שיתף במהלך דבריו בכנות ובפתיחות על ההתמודדות בין משימת הקמת הישיבה למשמרות בבתי החולים עם שלושת בניו, וסיכם את דבריו: "אנחנו בשלוש שנים האחרונות מגלים את העם הנפלא שצריך להדגיש כל הזמן כל הזמן ואולי זאת תהיה התשובה של חודש אלול של כולנו - שהמכנה המשותף רב על המפריד, שאנחנו דבוקה אחת, דבוקה אחת של ממש".

משפחת לוי באירוע צילום: איתי ברלין