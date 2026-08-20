מכתב ופשקוויל שהופצו ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בין היתר על ידי מרכז ליב"ה, עוררו סערה לאחר שטענו כי צפויה להתקיים ברחבת הכותל המערבי תפילה נוצרית המונית בהשתתפות אלפי משתתפים.

לפי הפרסומים, מדובר ב"תפילה משותפת ליהודים ונוצרים" שבה צפויים להשתתף כ-5,000 נוצרים במשך 24 שעות, במסגרת אירועים המתוכננים לשבוע שבין 26 בספטמבר ל-2 באוקטובר. בעקבות הדיווחים קראו יוזמי המכתב לרב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', שלא לאשר את קיום האירוע, והדגישו את קדושת הכותל ומעמדו הייחודי עבור העם היהודי.

אלא שבקרן למורשת הכותל המערבי דוחים את הטענות באופן חד-משמעי. בשיחה עם ערוץ 7 נמסר כי "לא קיים אישור לקיום תפילה נוצרית המונית ברחבת הכותל המערבי, ולא אושרו לצורך כך מערכות הגברה או אמצעים לקיום אירוע המוני במקום".

בקרן הבהירו כי הכותל המערבי פתוח לכל מבקר, ללא הבדל דת או עדה, כפי שנהוג במשך עשרות שנים, אך הדגישו כי לא אושר אירוע תפילה המוני מהסוג שנטען בפרסומים.

עוד ציינו כי על פי הפרסומים עצמם, היוזמה אינה עוסקת בהתכנסות פיזית ברחבת הכותל, אלא בחיבור דיגיטלי של מיליוני נוצרים מרחבי העולם אל הכותל המערבי ביום 7 באוקטובר, במטרה להביע הזדהות ותמיכה בתושבי מדינת ישראל.