צעקתי נחמן - אליה לוי

הזמר אליה לוי משיק את הסינגל החדש "צעקתי נחמן", שיר אמוני המוקדש לרבי נחמן מברסלב ועוסק במסע הרוחני אל הצדיק, בכוח התפילה ובבקשה לתיקון הנפש.

השיר, שאת מילותיו כתב מתנאל עמר והלחין לוי, מתאר את הדרך לציונו של רבי נחמן ואת התחושות המלוות את המסע. "בדרך לצדיק, אין מה כבר להדחיק", הוא שר, וממשיך לתאר את הכיסופים, הטבילה והתקווה להתקרבות רוחנית.

בפזמון נשמעת תפילה אישית ונוגעת ללב: "אז תתקן לי את הלב, צעקתי נחמן, ותרפה לי את הכאב, בכיתי נחמן. רפא לי את הלב השבור".

בהמשך השיר מתאר לוי את ההתמודדות הפנימית ואת רגעי ההתבודדות, לצד האמונה בכוחו של הצדיק להעניק כיוון ותקווה. "הוא מסדר לי את הראש, צעקתי נחמן", הוא שר, ומסיים בשאלה נוקבת: "כמה אפשר להסתובב בלי תכלית".

את מילות השיר כתב מתנאל עמר, הלחן של אליה לוי, וההקלטה בוצעה באולפני גיל נגר.