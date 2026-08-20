שלושים משפחות עלו הבוקר (חמישי) להתגורר באופן קבוע ביישוב כדים שבצפון השומרון, 21 שנה לאחר שנעקר במסגרת ההתנתקות.

את המשפחות ליוו שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שהובילו את מהלך השיבה למקום ואת הסדרת והקמת היישובים.

הגרעין המיישב של כדים מורכב ברובו ממשפחות מתל אביב וממרכז הארץ, ביוזמת בוגרי ישיבות ציוניות ומשוחררי מילואים ממלחמת "חרבות ברזל". המשפחות נכנסו הבוקר לבתיהן לקראת טקס העלייה הרשמי של היישוב שצפוי להתקיים בהמשך היום.

אחד הרגעים הבולטים בעלייה היה הגעתו של עוגן דרורי, בן למשפחה ממייסדי כדים ונכה צה"ל ששרד 11 פיגועי ירי. דרורי, שנעקר עם משפחתו מהיישוב, הגיע כשהוא נושא את דגל כדים המקורי, שאותו שמר מאז שהוסר מהתורן ביום העקירה.

"זו התרגשות גדולה שלא ניתן לתאר. ידעתי, ידעתי, ידעתי שנחזור", אמר דרורי. "כנכד לניצולי שואה ונכד ללוחמי לח"י, ההורים שלי הגיעו מבתים ציוניים שבהם למדו שלא מוותרים על ארץ ישראל. בעבודה שלי בתור ארכיאולוג למדתי גם מההיסטוריה שתמיד נלחמנו על הבית, וגם אם יצאנו מהבית - זה היה לתקופה קצובה".

המהלך יצא לדרך כחלק מ"תוכנית ההתחברות" שמובילות המועצה האזורית שומרון ותנועת "אמנה", ובהמשך להחלטות הקבינט והממשלה בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ'. לפי התוכנית, מתוכננת הקמתם של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, כחלק מתוכנית "מיליון בשומרון" של המועצה.

החזרה לכדים משלימה את החזרה לארבעת היישובים בצפון השומרון שנעקרו בהתנתקות - חומש, שא-נור, גנים וכדים. המהלך מגיע לאחר מאבק שנמשך יותר מ-20 שנה בהובלת דגן, המגורשים, מטה "חומש תחילה" וישיבת חומש.

לפי המועצה האזורית שומרון, כדים הוא היישוב השישי שהיא מקימה בתוך פחות משנה. במועצה אומרים כי היישובים נועדו לחזק את ההתיישבות בצפון השומרון, לאפשר גישה למקומות ההיסטוריים ולחזק את הביטחון באזור.

סמוטריץ' אמר עם העלייה ליישוב, "21 שנים לאחר פשע הגירוש מצפון השומרון - היום השלמנו את התיקון, ואחרי חומש, שא-נור וגנים, חזרנו היום גם ליישוב כדים שבצפון השומרון. יישובים אלו מהווים רצועת ביטחון ממשית לכלל מדינת ישראל. גורשנו מ4 יישובים, נקים 19 יישובים בצפון השומרון".

סמוטריץ' הזהיר: "המהפכה הזו שהובלנו, להקמת 104 יישובים ולמעלה מ160 חוות, איננה בלתי הפיכה. ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן תפנה את היישובים והחוות שהקמנו ותקים מדינת טרור בלב מדינת ישראל. אסור לתת לזה לקרות! אני מודה לראש מועצת שומרון יוסי דגן על הובלת הליך השיבה ליישובי צפון השומרון".

דגן, שהגיע לקבל את פני המשפחות, אמר, "הרוח של התיישבות ועם ישראל חזקים מכל נסיגה. אנחנו לא רק מחזירים את החיים לכדים, אלא כותבים מחדש את העתיד של צפון השומרון - בבנייה, בהתרחבות ובאחיזה איתנה בארצנו. זוהי תשובה ציונית נחושה שמבהירה: חזרנו הביתה, והפעם כדי להישאר ולגדול פי 20. אנחנו מניפים מחדש את הדגל, סוגרים מעגל וממשיכים לבנות את השומרון בכל העוצמה".

יו"ר הגרעין המיישב עוז צוהר אמר: "'כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון'. זהו יום חג לעם ישראל. 21 שנה לאחר הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, עם ישראל שב לאדמתו ולארצו. זהו ביטוי לחיבור הנצחי שלנו לארץ ישראל, חיבור שלעולם לא יוכל להינתק. כ-30 משפחות חלוציות נענו לקריאת 'הנני', והיום הן חוזרות לכאן בשם עם ישראל כולו, ממלאות את היישוב מחדש בחיים ופועלות מתוך תחושת שליחות גדולה".

חנה אסתר בלזם, אדריכלית נוף מבאר שבע שעלתה הבוקר עם בעלה וילדיה להתגורר בכדים, סיפרה: "אנחנו מאוד מתרגשים כל פעם שאנחנו רואים תמונה או רק המחשבה לעבור לגור פה זה מרגש בטירוף. עם כל הקושי, אנחנו לא מורידים את החיוך מהפנים אנחנו ממש ממש מתרגשים כל דבר קטן שקורה פה כל משפחה שרואים ברחוב זה כזה יואו מטורף שאנחנו באמת באים לגור פה".