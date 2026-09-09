שרון לוין מנהלת ההסברה של בארגון ‘פעמונים’

לקראת תקופת חגי תשרי, שנחשבת לאחת התקופות היקרות ביותר בשנה עבור משקי הבית בישראל, מזהירים בארגון "פעמונים" מפני הידרדרות כלכלית שעלולה להתרחש דווקא בעקבות רצף ההוצאות הכבד של החודשים האחרונים.

בריאיון לערוץ 7 מסבירה שרון לוין, מנהלת ההסברה של הארגון, כי משפחות רבות מגיעות לחגים כשהן כבר נושאות על גבן את עלויות החופש הגדול, החזרה ללימודים וכעת גם ההכנות לחגים.

"אנחנו נמצאים בתקופה שבה שלוש הוצאות גדולות נפגשות בבת אחת", אומרת לוין. "התשלומים של החופש הגדול יורדים עכשיו בכרטיסי האשראי, אחריהם מגיעות הוצאות החזרה ללימודים - ספרים, ציוד, תלבושות ותיקים - ומיד אחר כך מגיעות ההוצאות של ראש השנה וסוכות. עבור משפחות רבות מדובר בעומס כלכלי משמעותי מאוד".

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לדבריה, דווקא בתקופה הזו חשוב לעצור ולתכנן מראש את התקציב המשפחתי. "אי אפשר להגיד 'אלה החגים, אין ברירה'. צריך לדעת מראש כמה מוציאים, כמה אנשים מגיעים לארוחות, מה באמת צריך לקנות ולעבוד לפי תקציב מסודר. גם אם חורגים מדי פעם, חשוב לעשות את זה מתוך שיקול דעת, להשוות מחירים ולצרוך בצורה חכמה".

בארגון "פעמונים", שמלווה אלפי משפחות בהתנהלות כלכלית, החליטו גם השנה להעניק מענק מיוחד למשפחות הנמצאות בתהליך ליווי, במטרה לסייע להן לעבור את תקופת החגים בצורה מכובדת ורגועה יותר.

"בדרך כלל אנחנו אומרים שאנחנו נותנים חכות ולא דגים", מסבירה לוין. "אבל פעם אחת במהלך הליווי אנחנו כן מעניקים מענק מיוחד. לפעמים הוא עוזר לסגור מינוס, לפעמים חוב מסוים ולפעמים פשוט מאפשר למשפחה לערוך את קניות החג בלי לקרוס כלכלית".

לוין קוראת גם לציבור לקחת חלק במאמץ. "כל תרומה, אפילו של עשרות שקלים בודדים, יכולה לעשות הבדל גדול עבור משפחה שנמצאת במצוקה. אנחנו מודים לכל מי שכבר תרם ולכל מי שיבחר להצטרף".

במקביל ממשיך הארגון להרחיב את פעילותו בקרב אוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה. לדבריה, פועלת כיום תוכנית ייעודית עבור תושבי הצפון, לצד ליווי למשפחות מילואים, בעלי עסקים קטנים, נשים יחידניות ומשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות המצב הביטחוני.

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כדוגמה היא מספרת על זוג מהדרום עם חמישה ילדים, שהשתכר היטב אך חי במשך שנים ברמת חיים שלא תאמה את הכנסותיו. המשפחה נאלצה למכור את דירתה ואת רכבה, אך גם לאחר המכירות נותרה עם חובות של כ-300 אלף שקלים, רובם לבני משפחה וחברים.

"במהלך הליווי ישבנו איתם, עשינו סדר, בנינו תקציב והסתכלנו על כל התמונה", היא מספרת. "תוך כדי התהליך גילינו שהם כלל לא דרשו תשלום משמעותי שהגיע להם ממכירת הדירה. הכסף הזה סגר חלק גדול מהחובות, ובמקביל עזרנו להם גם להגדיל את ההכנסות ולמצות זכויות. היום הם חיים לפי היכולת שלהם".

לדבריה, הליווי של "פעמונים" אינו מסתכם בייעוץ חד-פעמי, אלא כולל ליווי צמוד עד שהמשפחה מצליחה לעמוד מחדש על הרגליים. "אם צריך ללכת איתם לבנק - אנחנו הולכים. אם צריך להסדיר חוב - אנחנו שם. אנחנו נשארים עם המשפחה עד שהיא מרגישה ביטחון".

את אחד הרגעים המרגשים ביותר היא מתארת מתוך משוב שקיבלו בסיום הליווי. "אבי המשפחה כתב לנו שהיום הוא סוף סוף ישן טוב בלילה, כי הוא יודע לאן כל שקל הולך והוא מרגיש שהוא שולט בתקציב המשפחתי. מבחינתנו, זו ההצלחה הגדולה ביותר - שמשפחה מגיעה לחגים עם הרבה יותר שקט, ביטחון ותקווה לעתיד".

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