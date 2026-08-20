"אוהבים את החיילים": הרב יצחק יוסף בירך את לוחמי צה"ל - והזכיר את דברי הרב עובדיה

הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, הרב יצחק יוסף, השמיע הבוקר (חמישי) דברים חריגים בחום ובטון כלפי חיילי צה"ל, במהלך שיחה עם יו"ר ש"ס, הרב אריה דרעי. הדברים מגיעים על רקע התקופה הביטחונית המתוחה והמערכת הפוליטית הנערכת לבחירות.

"אנחנו אוהבים את החיילים, אוהבים את כל עם ישראל", אמר הרב יוסף. "אבל צריכים לדעת שהתורה הולכת יחד עם החיילים - אי אפשר בלי התורה. אנשים לפעמים לא מבינים את זה".

בהמשך בירך את הלוחמים ואמר: "הקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם, שלא יאונה להם כל רע, וכולם יחזרו לביתם בריאים ושלמים וימשיכו להגן על עם ישראל. הם שליחים של הקדוש ברוך הוא להגן על עם ישראל".

הרב יוסף הזכיר גם את אביו, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ואמר כי נהג לומר: "אם אדם רואה חייל - צריך לנשק אותו, כי יש לו את הזכות לשמור על עם ישראל. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא".

את דבריו חתם בתפילה לסיום הלחימה ולניצחון ישראל: "נברך את כל החיילים שיחזרו לביתם לחיים טובים, בריאים ושלמים, ושנזכה כבר שיהיה שלום ולא יהיו עוד המלחמות האלו. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח לחיילים שינצחו".