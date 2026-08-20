השגריר האקבי עונה למחאה של המשפחות השכולות נגד השיחות הישירות עם חמאס

המחאה הציבורית נגד קיום המגעים הישירים בין גורמים אמריקניים לנציגי חמאס הגיעה גם לאוזניו של שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי.

בריאיון מיוחד לערוץ 7 הוא התייחס לביקורת שהשמיעו בני משפחות שכולות מפורום גבורה, והבהיר כי מטרת הפגישה לא הייתה הידברות עם ארגון הטרור - אלא העברת מסר חד וברור ללא מתווכים.

"אני מבין את זה", אמר האקבי בהתייחס למחאה. לדבריו, הסיבה שהשליח האמריקני ג'ארד קושנר נפגש עם נציגי חמאס הייתה כדי "שישמעו את הדברים ממקור ראשון, בלי מתווכים, בלי הקטארים, המצרים או הטורקים - אלא ישירות מארצות הברית".

לדברי השגריר, המסר שהועבר לאנשי חמאס היה חד-משמעי: עליהם לעמוד בכל ההתחייבויות שלקחו על עצמם, ובראשן פירוק הנשק ופירוז הרצועה. "הם צריכים להבין שאין להם עתיד בעזה", הדגיש.

האקבי ביקש להרגיע את מי שראו בעצם קיום הפגישה שינוי במדיניות האמריקנית כלפי חמאס. "אני לא חושב שאנשים צריכים להיות מבוהלים או נסערים. להפך - הם צריכים להיות אסירי תודה שאנחנו אומרים להם את הדברים ישירות".

לדבריו, המסר לא הועבר ברמיזות אלא באופן ישיר וברור. "אמרנו להם באומץ ובגילוי לב: 'זמנכם תם'".

כאשר נשאל האם ארצות הברית עדיין מגדירה את חמאס כארגון טרור, השיב ללא היסוס: "בהחלט. הם עדיין מה שתמיד אמרנו שהם. הם ארגון טרור, לא ממשלה. הם פראים. מה שהם עשו ב-7 באוקטובר הוא הזוועה הבלתי ניתנת לתיאור של הדור הזה, והוא עומד בניגוד לכל עיקרון של התנהגות מתורבתת".

השגריר הוסיף כי וושינגטון ממשיכה לעמוד מאחורי זכותה של ישראל להילחם בחמאס. לדבריו, זו גם הסיבה שארצות הברית לא מתחה ביקורת כאשר ישראל המשיכה בפעילות הצבאית נגד הארגון ובחיסול מחבלים.

בסיום דבריו הדגיש האקבי כי בארצות הברית אין כל אשליה באשר לאופיו של חמאס. "אף אחד לא נאיבי לחשוב שחמאס יתעורר יום אחד ויחליט להשתנות. אנחנו יודעים בדיוק מי הם, ראינו מה הם עשו, והם לא השתנו. הם גם לא ויתרו על אף כלי נשק".