יאיר גולן, יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", תוקף את מה שהוא מכנה מסע הסתה נגד מפלגתו בגלל קמפיין הבחירות שהיא מנהלת במגזר הערבי.

"מסע ההסתה שמוביל ערוץ 14 לא ישתיק את הקול שלנו ולא ימנע מאיתנו להמשיך בדרכנו", אמר יאיר גולן במסר בערבית הפונה לציבור הערבי בישראל.

לדבריו, מה שמפחיד אותם היא השותפות היהודית-ערבית, ואילו מפלגת "הדמוקרטים" תמשיך לפעול יחד - יהודים וערבים - המאמינים בחיים משותפים ובעתיד משותף, כדי להחליף את הממשלה.

גולן הדגיש כי "כוחנו באחדותנו ובשותפות שלנו, ויחד נחליף את הממשלה הזו ונבנה מדינה טובה לכולנו".

בסרטון וידאו שתורגם לערבית אישר גולן כי מפלגת "הדמוקרטים" אכן מוציאה לפועל "קמפיין אדיר" בחברה הערבית, משום שהיא מאמינה בשותפות יהודית-ערבית.