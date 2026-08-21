בנט: חצי מיליון נשקים בלתי חוקיים

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טוען כי תופעת הנשק הבלתי חוקי בישראל חורגת הרבה מעבר למישור הפלילי ומסכנת את הביטחון.

בהרצאה אמש אמר בנט כי מעל חצי מיליון כלי נשק בלתי חוקיים מוחזקים בידי אזרחים, והדבר מהווה "איום ביטחוני מהמעלה הראשונה".

בנט טען כי הנשק הבלתי חוקי מועבר לפעילי טרור ביהודה ושומרון ולמשפחות הפשע בישראל. "זו פצצה מתקתקת מסוכנת ביותר", הדגיש.

לדבריו, "באיום ביטחוני צריך ומותר לטפל בכלים ביטחוניים" - באמצעות הגדרת הברחות אמצעי הלחימה כפעולת טרור והפעלת השב"כ לאיתור הנשק הבלתי חוקי.

עוד הציע בנט להכריז על "שטח ביטחוני סגור" כדי להחרים את הנשק הבלתי חוקי, ובכך לצמצם את תופעת הפשיעה האלימה, בעיקר במגזר הערבי.