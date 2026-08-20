יריב לוין: ״בכל מדינה נורמלית סמוטריץ׳ היה מקבל את פרס ישראל״ צילום: דוברות

פרגון משמעותי מהליכוד לציונות הדתית: שר המשפטים יריב לוין פנה היום (חמישי) בטקס השיבה ליישוב כדים בדברים נרגשים לשר בצלאל סמוטריץ', שיבח אותו על מהפכת ההתיישבות, אמר כי זו זכות עבורו להיות בממשלה עם השר, ואמר כי הוא ראוי לזכות בפרס ישראל "כבר מזמן".

"אתם חושבים שאתם רואים מה הוא באמת עשה. אבל על רוב מה שהשר סמוטריץ' עשה אי אפשר לדבר, אמר לוין.

לדבריו, "יבוא יום וידעו באמת את כל מה שעשית. אני אומר לך בצלאל - זאת הייתה זכות עבורי להיות שותף בממשלה שאתה שר בה ויכול להוביל את כל מה שעשית בכל רחבי יהודה ושומרון, ובכל רחבי ארץ ישראל".

לאחר מכן אמר השר כי סמוטריץ' ראוי לזכות בפרס ישראל על המהפכה שהוביל. "אני יכול לומר באמת לכל מי שנמצא כאן ולכל מי שיראה וישמע, האיש הזה, בכל מדינה נורמלית, היה מקבל את פרס ישראל כבר מזמן".