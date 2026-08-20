דרעי מזהיר: "נלחמים להרוס אותנו מבפנים" צילום: דוברות

יו"ר תנועת ש"ס, ח"כ אריה דרעי, פתח את מערכת הבחירות של המפלגה במתקפה ישירה נגד גורמים פנימיים במגזר החרדי והאשים אותם בשיתוף פעולה עם השמאל.

במהלך נאומו בכנס פתיחת הקמפיין אמר דרעי: "אנשים מתוך הציבור החרדי בגדו בדרך התורה. בשנתיים האחרונות השמאל הפעיל אנשים מתוך הציבור החרדי והשקיעו כסף גדול מאוד, שכל מטרתו זה לדכא הצבעה למפלגות החרדיות ולהפיל את גוש הימין".

הוא הוסיף "הכל תחת כסות חרדית, סלוגנים חרדים, אבל הכסף הוא אותו כסף. הם נלחמים להרוס את הציבור החרדי מבפנים ולפגוע בחינוך שלנו".

"אסור לנו ליפול לתוך המלכודת שהם מכניסים אותנו", סיכם יו"ר ש"ס את דבריו.