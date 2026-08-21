אבא של רומי: "הרגשתי שנכשלתי" #podcast #v1

איתן, אביה של רומי גונן, הגיע להתארח בפודקאסט שלה וסיפר בדמעות על התחושה הקשה שמלווה אותו כאב על כך שלא הצליח להציל אותה ועל הכרת התודה שהיא חזרה הביתה בחיים.

"תחושת הכישלון לא תרפה ממני, רומי", פתח איתן כשדמעות בעיניה של בתו.

"אני נכשלתי באותו יום בענק", הוסיף. "לא שמרתי עלייך, לא הצלחתי להגיע אלייך. המרחק ליער רעים היה יותר משלוש שעות נסיעה. אני שומע סיפורים שאבות יצאו וחילצו את הילדים - ואני אומר 'איך אני לא עשיתי את זה?'".

"לא היית מצליח בחיים", השיבה רומי.

האב המשיך "אני חושב שניקיתי את כל הרעשים ואמרתי 'אני רוצה לכפר על הכישלון האדיר שלי'. זה שחזרת בחיים - זו הצלחה. את הצלחת לחזור אלינו בחיים. אין תודה יותר גדולה מזה".