ראשי הרשימה המשותפת קיימו ביום חמישי פגישה עם שגרירי מדינות האיחוד האירופי בישראל, זמן קצר לאחר ההכרזה על הקמת הרשימה המאוחדת של חד"ש, תע"ל ובל"ד לקראת הבחירות.

בפגישה, שנערכה במשרדי האיחוד האירופי בתל אביב, השתתפו יו"ר הרשימה יוסף ג'בארין, ח"כ אחמד טיבי, ח"כ לשעבר סאמי אבו שחאדה, מועמד הרשימה ג'עפר פרח וח"כ עופר כסיף.

על פי דיווח באתר החדשות הערבי-ישראלי "אל-ג'רמק", הציגו ראשי הרשימה בפני השגרירים את החשיבות שהם מייחסים לאיחוד בין המפלגות, במטרה להגדיל את שיעור ההצבעה בחברה הערבית ולהרחיב את הייצוג הערבי בכנסת.

במהלך הפגישה טענו נציגי הרשימה כי הניסיונות לפסול מועמדים ורשימות ערביות מהווים, לדבריהם, פגיעה בזכויותיהם הפוליטיות והאזרחיות של אזרחי ישראל הערבים. עוד טענו כי מדיניות ממשלת ישראל עומדת, לשיטתם, בניגוד לעמדת הקהילה הבינלאומית ומרחיקה את האפשרות להגיע להסדר מדיני.

בנוסף הציגו בפני השגרירים את האתגרים המרכזיים של החברה הערבית, ובהם העלייה באלימות ובפשיעה, מצוקת הדיור והקרקעות, הריסות בתים, אי-ההכרה בכפרים בנגב, וכן טענות למחסור בתקציבים בתחומי הפיתוח, החינוך, התעשייה והשירותים החברתיים.

בסיום הפגישה קראו ראשי הרשימה למדינות האיחוד האירופי להגביר את מעורבותן מול ישראל. לדבריהם, לאיחוד האירופי יש תפקיד משמעותי בהתמודדות עם מה שהגדירו "מדיניות של גזענות וקיצוניות", בהגנה על ערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם ובקידום מאמצים להשגת הסדר מדיני.