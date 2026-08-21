50 אלף בסליחות בכותל בהשתתפות שורדי השבי בר קופרשטיין ואגם ברגר הקרן למורשת הכותל המערבי 50 אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות השני בכותל המערבי. במעמד השתתפו שר החוץ גדעון סער, שורדי השבי בר קופרשטיין ואגם ברגר, פצועי צה"ל בגוף ובנפש וקהל רבבות. מתחילת חודש אלול ועד כה השתתפו יותר מ-150 אלף מתפללים במעמדי הסליחות שהתקיימו במהלך השבוע האחרון ברחבת הכותל המערבי. במהלך המעמד נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, יחד עם קהל הרבבות תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, וכן לאחדות ולביטחון ישראל. מעמד הסליחות המרכזי הבא יתקיים במוצאי שבת הקרובה, ט' באלול, 22.8, בשעה 00:15, בהשתתפות רבבות מתפללים. שורדת השבי אגם ברגר במעמד הסליחות בכותל צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

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