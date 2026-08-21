חבר הכנסת גלעד קריב, הנמנה עם הנהגת מפלגת "הדמוקרטים", מאחל הצלחה למפלגות הערביות בבחירות הקרובות לכנסת, שיתקיימו ב-27 באוקטובר.

במסר בפייסבוק בשפה הערבית ציין קריב כי מפלגת "הדמוקרטים" אינה מתחרה על הקול הערבי עם המפלגות הערביות, אלא מאחלת להן הצלחה.

קריב הסביר כי הצלחת המפלגות הערביות חשובה, שכן הייצוג הערבי הוא אינטרס של החברה הערבית ושל הדמוקרטיה בישראל.

לדבריו, מפלגת "הדמוקרטים" פונה לערבים שאינם תומכים במפלגות ערביות ומעוניינים להשפיע על עיצוב המפה הפוליטית, וכן לצעירים שלא הצביעו עד כה בבחירות.

בראיון לערוץ החדשות הערבי-ישראלי "הלא TV" אמר קריב כי מפלגת "הדמוקרטים" פונה לצעירים הערבים בקריאה לצאת ולהצביע בבחירות, שכן "הדמוקרטים" מתייחסים אליהם ברצינות ו"מסתכלים עליהם בגובה העיניים".