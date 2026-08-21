פעולה ממוקדת של כוחות צה"ל במרכז רצועת עזה הובילה לסגירת חשבון נוספת: בתקיפה שבוצעה במרחב נוציראת, חוסל המחבל צבחי סאמי מחמוד שחתות, אשר שימש כמפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

שחתות לקח חלק פעיל בפשיטה האכזרית לשטח מדינת ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטובר. בהמשך ימי הלחימה, היה מעורב באופן ישיר בהחזקתם של חטופים ישראלים רבים בשבי חמאס. מעבר לכך, המחבל נטל חלק ב'טקס' שחרורם של חלק מהשבים ובהעברתם לידי נציגי ארגון הצלב האדום.

במערכת הביטחון ציינו כי בתקופה האחרונה פעל המחבל לקדם ולרקום מתווי טרור חדשים שמטרתם לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים ברצועה ובאזרחי מדינת ישראל.