החשוד המרכזי ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן השבע בבית שמש ובדקירת בן דודו בן הארבע שנפצע באורח קשה בזמן ששניהם שיחקו בבריכה הוא ליאל איפרגן, צעיר בן 26 שגר בסמיכות לזירה ונעצר זמן קצר לאחר הרצח.

על פי החשד, איפרגן הגיע אל סביבת הדירה שעות אחדות טרם ההתרחשות הקטלנית, ניהל שיח קצר עם בעל הבית, עזב את המקום ואז חזר בשנית ודקר את הילדים באמצעות חפץ חד. מעצרו הוארך עד ליום שלישי הבא.

רפ"ק גיא אברהמי, סגן ראש מפלג תשאול בימ"ר ירושלים, התייחס להתפתחויות בחקירה ואמר: "הגענו לזירה קשה מאוד, בה מצא את מותו ילד קטן בזמן ששיחק בבריכה.

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בשלב הזה אנחנו ממקדים את פעולות החקירה על מנת להבין מה בדיוק היה המניע של החשוד ומה הוביל אותו לפגיעה בילדים. מלאכת איסוף הראיות וחיבור חלקי הפאזל נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את מלוא חומרת הדין עם החשוד", הוסיף.