פעילי 'נעם לישראל' במפגן התמיכה ללא

עשרות בני אדם השתתפו הלילה במפגן תמיכה במסעדת "טורס סמוקהאוס" במתחם G בסביון, בעקבות תקיפתו של בעל המקום על ידי מספר נשים לאחר שתקע בשופר במקום.

פעילי מפלגת "נעם לישראל" הגיעו למסעדה כדי לחזק את בעל העסק ולהביע הזדהות עמו. במהלך האירוע קיימו המשתתפים אמירת סליחות, תקעו בשופר ופתחו במעגלי שירה וריקודים באווירת חודש אלול.

בהמשך הצטרפו למפגן גם סועדים ועובדי המסעדה, והאירוע הפך להתכנסות המונית של שירה וחיזוק. הדי-ג'יי שהיה במקום שילב מוזיקת אמונה, ובסיום התכנסו המשתתפים לתפילה משותפת לשלומם של חיילי צה"ל ולביטחון המדינה.

האירוע נערך על רקע התקרית שהסעירה את הרשתות החברתיות, שבה הותקף בעל המסעדה בעקבות תקיעת השופר במקום.

במפלגת "נעם לישראל" מסרו: "הניסיון להשתיק תקיעת שופר במדינת ישראל רק מוכיח עד כמה חשוב להיאבק על זכותו של כל יהודי לחיות את יהדותו במרחב הציבורי. עם ישראל רוצה זהות יהודית, ואנחנו נמשיך לפעול כדי להבטיח את הזכות להיות חופשי להיות יהודי - גם במרחב הציבורי."