רשת פרח ישראל, הגדולה והמובילה בישראל בתחום החינוך המיוחד, ממשיכה להרחיב את פעילותה הארצית לקראת שנת הלימודים הקרובה.

בשנים האחרונות רשמה הרשת צמיחה משמעותית במספר המסגרות, לצד הרחבת המענים החינוכיים, הטיפוליים והשיקומיים שהיא מעניקה לילדים, תלמידים ובוגרים עם צרכים מיוחדים.

התרחבות זו באה לידי ביטוי הן בפתיחת מסגרות חדשות והן בחיזוק המסגרות הקיימות, תוך השקעה מתמשכת בצוותים, בתשתיות, בהכשרות מקצועיות ובמעטפת פדגוגית וטיפולית רחבה. ברשת מדגישים כי הגידול אינו רק כמותי, אלא בראש ובראשונה מקצועי: יותר מסגרות, יותר מענים, יותר מומחיות, ויכולת לתת לכל ילד וילדה את המקום המדויק להתפתחותם.

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הצורך בעובדים מגיע על רקע התרחבות המוסדות הקיימים, לצד פתיחת מוסדות חדשים בשורת ערים בארץ שבהן עד כה לא בוצעה פעילות של הרשת, מדרום ועד צפון, בהן אופקים, גבעת שמואל, גבעתיים וכפר האורנים.

על רקע זה מתנהל בימים אלו קמפיין גיוס ארצי רחב היקף לצירוף עובדות בתחומי החינוך, הסיוע והטיפול - ובהן גננות, סייעות, מטפלות פרא-רפואיות, קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטיות, מטפלות רגשיות, מנתחות התנהגות ואחיות.

ברשת מבהירים כי הקמפיין אינו נובע מתחלופה חריגה של צוותים, אלא מתוך הצורך להוסיף כוחות חדשים לצוותים הקיימים. "העובדות שלנו הן הלב של פרח ישראל", אומרים ברשת, "אנחנו גאים בצוותים הקיימים, משקיעים בהם ורואים בהם שותפות מלאות לשליחות. הגיוס הנוכחי נועד להרחיב את המשפחה".

לצד הגיוס, מושקעים משאבים רבים בשימור, קידום והעצמת הצוותים. במסגרת תוכנית 'פרח לדעת' מתקיימות לאורך השנה השתלמויות מקצועיות, ימי עיון, הדרכות, מפגשי למידת עמיתים ותוכניות העשרה, לצד ימי גיבוש, מתנות ומערך הוקרה.

צוותי החינוך והטיפול נהנים ממעטפת מקצועית רחבה ומאפשרויות קידום פנימיות, כאשר לאורך השנים צמחו מתוך הרשת נשות צוות רבות שהתקדמו לתפקידי מפתח חינוכיים, טיפוליים וניהוליים.

בפרח ישראל מסבירים כי הייחודיות של הרשת טמונה בשילוב שבין עוצמה ארצית ליחס אישי פרטני לכל תלמיד. קלינאית תקשורת ברשת משתפת: "פרח הוא מקום שבו אני יכולה לחולל שינוי. יש את הרגעים הקטנים שבהם ילד מצליח להביע את עצמו או ליצור קשר - אלה רגעים של אושר גדול. העבודה הרב-צוותית מאפשרת לנו לראות את הילד מכל הכיוונים, ולנשות מקצוע בתחילת דרכן יש כאן הדרכה צמודה, מעטפת ומקום שמאמין בהן".

גם הגננות ברשת מצביעות על היחס האישי המתאפשר הודות לתקני הצוות הרחבים. גננת בגן תקשורת לילדים עם אוטיזם מספרת: "יש לנו תשעה ילדים ועשר נשות צוות. המשמעות היא שאפשר באמת לראות כל ילד, להבין מה הוא צריך ולהעניק לו חום ואמונה. את רואה ילד שיוצר קשר או רוכש מיומנות, ויודעת שהיית חלק מהדרך שלו. זו לא רק עבודה, זו שליחות".

ברשת מסכמים כי העבודה מתאימה למי שמחפשת משמעות וסיפוק מעבר למקום עבודה. מנכ"ל ומייסד רשת פרח ישראל, הרב משה שטיין, מציין: "בסייעתא דשמיא זכינו לראות את פרח ישראל גדלה ומתפתחת, ולהעניק מענה מקצועי ומסור לילדי החינוך המיוחד בכל רחבי הארץ. ההתרחבות מחייבת אותנו להוסיף עוד נשות צוות איכותיות, שיצטרפו לצוותים הנפלאים שלנו. אנחנו רואים בעובדות הרשת שותפות אמיתיות לשליחות, ומשקיעים בהן מתוך הערכה עמוקה לעבודתן. עבודה בפרח ישראל היא שילוב של מקצועיות, פרנסה מכובדת ושליחות גדולה".

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