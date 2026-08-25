לפעמים הדרך לכותל עוברת דווקא דרך המבורגר טוב.

אחרי שנים שבהן רציתי להגיע לאמירת הסליחות בכותל המערבי ותמיד משהו השתבש, השנה החלטתי להפסיק לדחות. בדרך לאחד המעמדים המיוחדים של חודש אלול עצרתי לארוחה במסעדת ברלין בורגר החדשה במתחם ממילא בירושלים - וגיליתי מקום שמצליח לשלב אווירה, יצירתיות ואוכל מצוין.

כבר בכניסה קשה להישאר אדישים. קירות המסעדה מעוטרים בעשרות פחיות שתייה שנאספו ממדינות שונות בעולם - מאיטליה ועד הולנד, לצד מותגים ישראליים שכבר נעלמו מהמדפים. העיצוב אינו מתאמץ להיות יוקרתי, אלא יוצר תחושה קלילה, צבעונית ונוסטלגית, שמכניסה את הסועד לאווירת דיינר אמריקאי עם קריצה בינלאומית.

גם התפריט ממשיך את אותו קו. במרכז עומדות קציצות בשר עסיסיות, שלצידן מבחר תוספות עשיר - בריסקט מפורק, אסאדו שבושל שעות ארוכות, צ'ימיצ'ורי, ריבת בצל ואיולי כמהין. כל אחת מהמנות מרגישה כמו שילוב מעט שונה של טעמים, בלי לוותר על הבסיס: המבורגר איכותי שמוכן היטב.

בין המנות בולטת "המפלצת", שמצדיקה את שמה, אך גם מי שמעדיף מנה פשוטה יותר ימצא קריספי צ'יקן מוצלח שמוכיח שלא חייבים להעמיס כדי ליהנות. השילוב בין חומרי גלם טובים, תוספות מדויקות ואווירה נעימה הופך את המקום לכתובת מוצלחת לארוחה לפני או אחרי סיבוב בעיר העתיקה.

בסיום הארוחה המשכתי אל רחבת הכותל, שם כבר החלו הסליחות הראשונות של חודש אלול. המעבר החד בין ההמולה של המסעדה לבין האווירה המיוחדת של התפילה המחיש עד כמה ירושלים יודעת לחבר בין גשמיות לרוחניות - לפעמים בהפרש של כמה דקות הליכה.

ברלין בורגר

📍 מדרחוב ממילא, ירושלים

כשרות: מהדרין - הרב שלמה מחפוד.

רוצים להמליץ לנו על מסעדה כשרה לבקר בה? כתבו לנו בוואטסאפ: 054-8118855

פורסם בגיליון "נופשים"