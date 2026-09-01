לאומית - התפתחות הילד - נתניה

שנת הלימודים נפתחת, וההתרגשות גדולה. ילדים נכנסים לגן חדש או לכיתה חדשה, פוגשים חברים חדשים ויוצאים לדרך חדשה.

אבל לצד ההתרגשות, עבור לא מעט הורים זו גם התקופה שבה מתחילות ההשוואות: הילד של החברים כבר מדבר במשפטים, הילדה מהגן מציירת טוב יותר, ואצל הילד שלי עדיין יש קושי בדיבור, במוטוריקה או בריכוז.

ברוב המקרים אין סיבה להילחץ. ילדים מתפתחים בקצב שונה, וכל אחד מהם עובר את הדרך שלו. ובכל זאת, כשהחשש עולה, כדאי לדעת שלא צריך להתמודד איתו לבד.

"אנחנו ההורים מכירים את הילדים שלנו הכי טוב", אומרת אביטל ברק, קלינאית תקשורת במרכז התפתחות הילד של לאומית בנתניה. "אם יש תחושה שמשהו מצריך בדיקה, כדאי לפנות. במרכזי התפתחות הילד פועל צוות רחב של אנשי מקצוע שיודע להסתכל על הילד כמכלול ולהעניק את המענה המתאים".

לדבריה, דווקא האינטואיציה ההורית היא לעיתים נקודת הפתיחה החשובה ביותר. "אם יש להורה חשש כלשהו - שווה להגיע. המטרה שלנו היא להבין מה באמת עומד מאחורי הקושי, ואם יש צורך, לבנות תהליך שיסייע לילד להתקדם".

אחד הדברים החשובים, היא מדגישה, הוא לא לתת ללחץ לנהל את ההורים. "צריך להגיע עם אהבה לילד ועם אמונה ביכולות שלו. לצד הקושי תמיד חשוב לראות גם את החוזקות. ילדים לומדים, גדלים ומתפתחים כל הזמן, והתפקיד שלנו הוא לעזור להם למצות את היכולות שלהם, תוך מתן תקווה וכלים מעשיים להורים".

בשנים האחרונות גדלה המודעות לנושא ההתפתחות, ויחד איתה התרחבו גם אפשרויות הטיפול. כיום ניתן להתאים לכל ילד מעטפת אישית בהתאם לצרכיו - החל מקלינאות תקשורת לעיכובים בשפה, דרך ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפולים קוגניטיביים ופסיכולוגיים, ועד לטיפול תרופתי במקרים שבהם הדבר נדרש. "כל ילד מקבל הסתכלות רחבה", מסבירה ברק. "כל אחד מאנשי המקצוע מביא את הזווית שלו, וביחד אנחנו בונים תמונה שלמה שמאפשרת לתת את המענה המדויק ביותר".

החלק המרגש ביותר בעבודתה, היא מספרת, מגיע דווקא אחרי האבחון. "ילדים מגיעים אלינו בנקודה מסוימת, ואחרי תקופה של טיפול אפשר לראות שינוי אמיתי. לא רק בהתפתחות שלהם, אלא גם בביטחון העצמי, בהתנהגות ובקשר עם ההורים. לראות את התהליך הזה זו זכות גדולה".

גם בלאומית מדגישים כי ההתפתחות אינה מסתיימת באבחון, אלא מבוססת על ליווי של צוות רב-מקצועי. "בתחום התפתחות הילד אנחנו נמצאים בחזית העשייה", אומר עודד ויגרצין, מנהל מחוז ירושלים בלאומית. "יש לנו מכון מוכר בירושלים, יחידה מוכרת נוספת ועוד עשרות מרכזי התפתחות הילד הפרוסים ברחבי הארץ, המעניקים שירות לכלל האוכלוסייה בזמינות גבוהה".

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במרכזי התפתחות הילד של לאומית פועלים צוותים מקצועיים הכוללים קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, פסיכולוגים, מטפלים באמנות, אנשי ספורט טיפולי, שחייה טיפולית ואנשי מקצוע נוספים, מתוך תפיסה שלפיה הילד ומשפחתו נמצאים במרכז.

"הגישה שלנו היא משפחתית", מסכם ויגרצין. "אנחנו לא מטפלים רק בקושי מסוים, אלא מסתכלים על הילד בתוך המשפחה ובונים עבורו מעטפת מקצועית שתסייע לו להתפתח, לצמוח ולהצליח".