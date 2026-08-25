איחוד האמירויות, ספקית הסחורות הגדולה ביותר של טהרן, השעתה בסוף השבוע את כל קשרי המסחר שלה עם איראן, בעקבות מתקפות טילים חוזרות ונשנות שגרמו לפינויים לראשונה במהלך המלחמה.

המהלך מבטל הכנסות בעבור יצוא של שישה מיליארד דולר שזרמו למשטר ומונע ממנו גישה לאספקה חיונית מהעולם החיצון, לצד איום על יחסי מסחר כוללים בשווי 21.3 מיליארד דולר.

עבור איראן שימשה דובאי בתור השער העיקרי לעולם לאחר שנים תחת סנקציות מערביות, כאשר סוחרים רכשו וייצאו מחדש מוצרי צריכה, מזון וציוד תעשייתי למדינה.

עשרת החודשים הראשונים של שנת 2025 שיקפו תלות זו, כאשר טהרן ייבאה סחורות בשווי של כ-14.8 מיליארד דולר מהאמירויות - כ-30% מסך היבוא שלה - וייצאה סחורות בשווי כ-6.5 מיליארד דולר.

הפסקת הקשרים פוגעת קשות גם בתחום האנרגיה, שכן איראן הסתמכה על האמירויות עבור 70% מיצוא המזוט שלה וייבאה ממנה בנזין וסולר שסייעו לקזז את הגירעון המקומי באספקה.

הגנרל האמריקני בדימוס ועוזר מזכיר המדינה לשעבר, מארק קימיט, ציין בריאיון לניו יורק פוסט: "אם האמירויות יפסיקו את הסחר ויחסמו את זרימת הדולרים, עשויה להיות לכך השפעה משתקת על הכלכלה האיראנית".

קימיט הוסיף: "במובנים רבים, האמברגו שמטילה איחוד האמירויות משמעותי אף יותר מהאמברגו שמוטל על ידי ארצות הברית".

במקביל, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז על השקת "מבצע נידוי כלכלי" וקרא לכל המדינות לפעול בדומה לאמירויות ולנתק את עסקיהן עם טהרן, כשהוא מוסר לכתבים: "הנשיא מקיים שיחות טלפון עם מנהיגי עולם בבקשות מפורשות להפסיק את האינטראקציות עם המשטר. אנחנו כבר רואים תוצאות".