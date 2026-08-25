ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור, לאחר 47 שנים שבהן נכללה בה. ההחלטה מסירה כמה מהחסמים המרכזיים שנותרו בפני השקעות של המגזר הפרטי במדינה והשתלבותה מחדש בכלכלה העולמית.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מסר כי ההחלטה התקבלה כהכרה בצעדים החיוביים שנקט הממשל הסורי במטרה להתרחק מפעולות טרור בינלאומיות. לדבריו, המהלך יעניק לסורים "נתיב לשגשוג".

ההחלטה מגיעה על רקע התקרבות ממשל טראמפ לנשיאה החדש של סוריה, אחמד א-שרע. ארגונו לשעבר, "הייאת תחריר א-שאם", הוסר אף הוא מרשימת ארגוני הטרור הגלובליים.

הארגון הוביל בסוף שנת 2024 את מתקפת המורדים שהביאה להפלת משטרו של הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד. בשנת 2016 ניתק הארגון את קשריו עם רשת אל-קאעידה, וכיום אנשיו ממלאים תפקיד מרכזי בממשל המעבר בראשות א-שרע.

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, התייחס להחלטה ואמר: "הפעולה היום תסייע לטפח השקעות נוספות בסוריה כדי לקדם יציבות פוליטית וכלכלית".

גם שר החוץ הסורי, אסעד חסן א-שיבאני, בירך על ההחלטה והגדיר אותה "צעד היסטורי". הוא הוסיף: "נמשיך לפעול כדי להסיר את השפעות הבידוד וליצור סביבה המבוססת על שקיפות, אינטרסים הדדיים וכבוד".

סוריה נכללה ברשימת המדינות התומכות בטרור מאז שנת 1979. לאחר הסרתה נותרו ברשימה שלוש מדינות בלבד: קובה, צפון קוריאה ואיראן.

המהלך האמריקני עשוי לסמן שלב נוסף בניסיונות לקרב את סוריה למרחב ההשפעה של ארצות הברית, זאת על רקע האתגרים הביטחוניים באזור והמתיחות בין שכנותיה של סוריה, ישראל וטורקיה.