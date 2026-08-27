צביקה מור במחאה בכרם שלום

בעוד משאיות הסיוע ממשיכות להיכנס לרצועת עזה, הגיע צביקה מור, מועמד מפלגת הציונות הדתית ואביו של שורד השבי איתן מור, אל מחאת הימין במעבר כרם שלום כדי להעביר מסר חד לממשלה: אסור לעצור לפני שחמאס יוכרע לחלוטין.

"באתי לכאן כדי להגיד לממשלת ישראל שעם ישראל נמצא מאחוריה", אמר. "עם ישראל רוצה פתרון ציוני לחבל עזה. הוא רוצה להשמיד כל מי שמחזיק שם נשק, ולאחר מכן להתחיל בהגירה של תושבי עזה. אסור שלתושבי עזה תהיה הזדמנות שנייה אחרי מה שהם עשו לנו".

לדבריו, גם אם כניסת הסיוע ההומניטרי היא מציאות שנכפתה על ישראל, אסור להסיט את תשומת הלב מהמטרה המרכזית של המלחמה.

"המשאיות הן דבר שלצערנו קורה, ואני מבין שלא הייתה כל כך ברירה", אמר. "אבל הדבר החשוב באמת הוא שאין שום התקדמות כל עוד חמאס אינו מפורק מנשקו. כולנו יודעים שחמאס יתפרק מנשקו רק באמצעות כוחות הביטחון של ישראל. רק צה"ל יפרק את חמאס מנשקו".

מור פנה ישירות לראשי המדינה והדגיש כי הציבור, לדבריו, מצפה להשלמת המשימה. "עם ישראל לא מוכן לקבל עוד 7 באוקטובר", אמר. "עם ישראל מאחוריכם. תעשו את מה שצריך. יש לכם את הכוח. אנחנו רוצים לראות את עזה נקייה לחלוטין מנשק, ולאחר מכן נקייה לחלוטין מתושבי הערבים".

בהמשך הריאיון התייחס לתפקודם של השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק בקבינט המדיני-ביטחוני, ודחה את הטענות שלפיהן אינם מצליחים להשפיע.

"הם עושים את העבודה היטב", אמר. "לאורך כל המלחמה הם היו האגף הימני החזק של הממשלה. הם לא נתנו לממשלה להיכנע ולא הסכימו לשום ויתור. בזכות העמידה שלהם יש היום לישראל שליטה ברפיח, בציר פילדלפי וברוב שטח הרצועה".

לדבריו, גם כעת הם מתעקשים שלא להסכים למהלכים שיותירו את חמאס חמוש. "הם אמרו לראש הממשלה שלא להתקדם עם הכנסת כוחות זרים לפני שחמאס יתפרק לחלוטין מנשקו. אבל כולנו יודעים שזה לא יקרה בלי צה"ל. רק אנחנו נדאג לביטחוננו".

מור הזהיר גם מפני חידוש טרור העפיפונים, שלדבריו מסמן ניסיון של חמאס להחזיר את המציאות הביטחונית לאחור. "העפיפונים האלה הם בעצם חמאס שעושה ריסטארט", אמר. "הוא מחזיר אותנו עשר שנים לאחור. זה מתחיל בעפיפונים, אחר כך הם הופכים לעפיפוני תבערה, ובהמשך גם לעפיפונים עם מטעני נפץ. על כל עפיפון צריך להגיב בלי מידתיות ובצורה החריפה ביותר".

את דבריו סיים בקריאה למדיניות תקיפה שתבטיח, לדבריו, את ביטחונם של תושבי הדרום לאורך שנים. "הפתרון לעזה פשוט מאוד", אמר. "חזרנו ל־1948. במקום שבו יש אויב - מגרשים את האויב. אין אפשרות אחרת. ילדי העוטף מתחילים את שנת הלימודים בשבוע הבא, והם לא צריכים לחיות תחת איום של עוד 7 באוקטובר, של עפיפונים או של רקטות".