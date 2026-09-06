מישל מאיער רכזת מערך סיוע ותפעול מתנדבים חול

קבוצת מתנדבים מתגלית, רובם מצרפת וחלקם ישראלים, יצאה בימים אלה לעבודה בשדות במסגרת מערך ההתנדבות החקלאית של לקט ישראל. המתנדבים עסקו בקטיף ובאריזה של פירות וירקות, כחלק ממאמץ הארגון לסייע לחקלאים שסובלים ממחסור בכוח אדם.

מישל מאיער, רכזת מערך הסיוע ותפעול מתנדבי חו"ל בלקט ישראל, מספרת שההתנדבות נותנת למגיעים מחו"ל ערך שאינו מתקבל בטיול רגיל בארץ. לדבריה, מתנדבים רבים מגיעים ממילא לביקור ולסיור במלונות, אך מבקשים לתת משהו נוסף, ובעיקר מאז המלחמה, לחוש בקרקע ולעבוד בידיים.

לקראת חגי תשרי, בלקט ישראל קוראים לציבור להצטרף למאמץ ולאפשר לעוד משפחות לחגוג בכבוד. לתרומה וסיוע בהגעה ליעד של יותר מ-700 אלף ארוחות חג - לחצו כאן>>>

לדבריה, הצורך התגלה בעקבות ה-7 באוקטובר, כאשר חקלאים רבים נותרו בלי חלק מהעובדים הזרים והפלסטינים שעבדו עבורם בעבר. בעקבות זאת גיבש לקט ישראל מסלול התנדבות ייעודי אצל חקלאים, הכולל הסעות חינם למתנדבים מישראל ומחו"ל, גם בחורף בגשם וגם בקיץ בחום. לפי נתוני הארגון, מאז תחילת המלחמה שיגר לקט ישראל יותר מ-12,000 אוטובוסים של מתנדבים, בעיקר לעוטף עזה ולצפון הארץ.

לדברי מאיער, גם כשלוש שנים לאחר תחילת המלחמה עדיין יש חקלאים שמבקשים באופן קבוע את הגעת המתנדבים. זה לא רק עניין של כוח אדם, היא אומרת, אלא גם רצון לראות את עם ישראל עובד יחד למען הארץ.

היא מציינת שיש למתנדבים מחו"ל חוויה בעלת משמעות מיוחדת, מעבר להתנדבות רגילה בחוץ לארץ, בזכות המגע הישיר עם הקרקע. בין המתנדבים יש כאלה שלא ביקרו בישראל עשרים שנה, יש שלא הגיעו מאז פרוץ המלחמה, ויש כאלה שביקורם האחרון היה בגיל שמונה עשרה במסגרת שהות בקיבוץ, ורק כעת, עשרים או שלושים שנה אחר כך, חוזרים לראות את השינוי שחל בארץ.

"אני לא נגעתי באדמה כל כך הרבה זמן, איזה כיף", מספרת מאיער שאמרו לה חלק מהמתנדבים. לדבריה, יש מתנדבים שהגיעו בדמעות והודו לה על ההזדמנות. "אמרתי להם, למה תודה לנו? תודה לכם. בלי העזרה שלכם לא יכולים לעשות דבר כזה", היא מספרת.

לקראת חגי תשרי, בלקט ישראל קוראים לציבור להצטרף למאמץ ולאפשר לעוד משפחות לחגוג בכבוד. לתרומה וסיוע בהגעה ליעד של יותר מ-700 אלף ארוחות חג - לחצו כאן>>>