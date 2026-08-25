הבוקר (שלישי) הושלם שלב נוסף במהלך להוצאת אונר"א מירושלים, כאשר כוחות משטרה, צה"ל ועיריית ירושלים פינו את מתחם הארגון בכפר עקב - המתחם האחרון של אונר"א שנותר בתחומי העיר.

סגן ראש עיריית ירושלים, אריה קינג, אמר לערוץ 7 כי מדובר בצעד נוסף ביישום החוק שאושר לפני למעלה משנה וחצי, האוסר את פעילות הארגון בישראל. לדבריו, לאחר שבשבוע שעבר פונה מתחם אונר"א בשועפט, שפינויו יאפשר את הסבתו לבית ספר, הושלם כעת פינויו של המתחם האחרון בעיר.

לדברי קינג, כבר עם אישור החוק החל מיפוי של כלל נכסי אונר"א בירושלים, מתוך החלטה שלא להותיר את המתחמים ריקים אלא להסב אותם לשימושים ציבוריים. כך, במתחם שפונה בגבעת התחמושת מתוכננת לקום לשכת גיוס, ואילו המתחם בשועפט יוסב לבית ספר.

המתחם שפונה הבוקר ממוקם באזור קלנדיה, על קרקע השייכת לקרן הקיימת לישראל. קינג ציין כי מדובר בשטח שנרכש כבר בשנת 1937 בכספי יהודים, כחלק מאדמות הכפר עטרות, וכי במשך השנים אפשרה מדינת ישראל לאונר"א להמשיך ולהפעיל בו את מוסדותיה, לאחר שבעבר שימש את השלטון הירדני.

לדבריו, הפינוי בוצע בתיאום מלא בין המשטרה, עיריית ירושלים וצה"ל, כאשר לכל אחד מהנכסים המתפנים נקבע מראש ייעוד חדש, במטרה למנוע השתלטות מחודשת עליהם. "עד הראשון בספטמבר המקום יוכשר לקליטת תלמידים, לצד נוכחות משטרתית ועירונית קבועה", אמר.

קינג סיפר כי לקראת הפינוי נרשמה התנגדות מצד עובדים ותושבים באזור, אולם כוחות הביטחון נערכו מראש ואפשרו את ביצוע הפעולה ללא חריגות. הוא הזכיר כי במהלך ניסיון הפינוי הקודם של מתחם אונר"א בירושלים הגיע למקום מחבל חמוש שניסה לפגוע בכוחות הביטחון וחוסל.

לדבריו, פינוי מתחמי אונר"א הוא חלק ממדיניות רחבה יותר לחיזוק הריבונות והמשילות בירושלים. "הפעולה הזו מעבירה מסר ברור - מה שהיה לפני המלחמה לא יהיה אחריה. אין בירושלים יותר שטחים ללא משילות וריבונות", אמר.

לדבריו, לצד המאבק בטרור פועלת העירייה גם לחיזוק התשתיות והשירותים במזרח העיר. "מצד אחד פועלים נגד הטרור, ומצד שני מקדמים בניית מוסדות חינוך, כבישים ותשתיות באזורים שלא זכו בעבר לנוכחות ישראלית משמעותית. השילוב הזה הוא שמייצר ביטחון ומשילות לאורך זמן", סיכם.