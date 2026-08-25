שידור חי: עופר וינטר מכריז על הקמת מפלגה!

תא"ל במיל' עופר וינטר הודיע הערב (שלישי) על הקמת מפלגת "עמך ישראל" ועל כניסתו לזירה הפוליטית.

במסיבת עיתונאים הציג וינטר את הנבחרת שעמה הוא מבקש להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ה-26, ובה אנשי צבא, תקשורת ומשפט, נציגי התיישבות, פעילים ציבוריים ובני משפחות שכולות.

במקום השני ברשימה ישובץ פעיל ההסברה יוסף חדאד, ערבי-ישראלי נוצרי ופצוע צה"ל ששירת כלוחם וכמפקד בחטיבת גולני ונפצע קשה בקרב בבינת ג'ביל במלחמת לבנון השנייה.

בשנים האחרונות פעל חדאד בזירת ההסברה הישראלית, ועד לאחרונה שימש מנכ"ל עמותת "ביחד - ערבים זה לזה", הפועלת לשילוב החברה הערבית במדינת ישראל.

"החלטתי להיכנס לזירה הפוליטית מתוך תחושת שליחות ואחריות לאומית", אמר חדאד. "בחרתי להצטרף לעופר וינטר מתוך אמונה בערכים המשותפים ובחזון למדינה. מהכנסת אמשיך לפעול למען הסברה ישראלית חזקה בעולם, להפיכת המדינה למעצמה במזרח התיכון, ולחיזוק השותפות בין כלל אזרחי ישראל".

אל הרשימה מצטרפת גם העיתונאית נטעלי שם טוב, בת 43, ילידת קריית שמונה ותושבת מטולה, שפונתה עם משפחתה מביתה עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל. שם טוב שירתה במערך ההסברה ומשרתת כיום כקצינה בדרגת סרן במילואים, ולאורך הקריירה שלה מילאה שורת תפקידים בערוץ 12 ושימשה מגישת המהדורה המרכזית של ערוץ 13 בימי שישי.

"אני שמחה להצטרף לעופר וינטר, שכני לגליל, מנהיג ישראלי אמיץ בשדה הקרב ומחוצה לו. יחד נוביל שינוי אמיתי ונחוש בסדרי העדיפויות עבור המתיישבים תושבי הפריפריה ושומרי הגבולות", אמרה.

דמות נוספת ברשימה היא סיגל קראוניק-עטיה, אלמנתו של רבש"ץ קיבוץ בארי אריק (אריה) קראוניק ז"ל, שנפל בקרב על הגנת הקיבוץ ב-7 באוקטובר. לפי ההודעה על הצטרפותה, וינטר, שהגיע להילחם בבארי ובסביבתו באותו יום, היה מי שאיתר את גופתו של קראוניק.

מאז 7 באוקטובר עוסקת קראוניק בפעילות ציבורית למען ביטחון תושבי הנגב המערבי והעוטף, לאחר שבמשך שנים עבדה עם ילדים ובני נוער, ובפרט עם נוער בסיכון ביישובי הדרום. היא מרצה בפני גופים צבאיים, חברתיים ועסקיים ומקדמת בין היתר התנגדות להסכמות עם חמאס ותמיכה בהגירה מעזה כחלק משינוי המציאות הביטחונית באזור.

"השבעה באוקטובר שינה את חיינו ואת פני המדינה לנצח", אמרה קראוניק. לדבריה, "אני לא נכנסת לפוליטיקה כדי לתפוס כיסא. אני נכנסת כי אני מרגישה שיש לי שליחות. שליחות להשמיע את קולם של תושבי העוטף, של המשפחות ששילמו את המחיר הכבד ביותר, ושל דור הילדים שלנו, שראוי לגדול במדינה חזקה ובטוחה יותר".

גם ללי דרעי, אמו של רס"ל במיל' סעדיה יעקב דרעי ז"ל, שנפל בקרב ברצועת עזה ביוני 2024, הודיעה על הצטרפותה. דרעי, בת 50 ואם לשישה שעלתה מצרפת, פועלת מאז נפילת בנה בסוגיית הגיוס, לחיזוק הזהות הספרדית ובנושאי אחדות וערבות הדדית.

"מאז הנפילה של סעדיה, הבנתי שהמשימה שלי היא להמשיך לבחור בחיים ולפעול למען הבית המשותף של כולנו", אמרה דרעי. "אני נכנסת לזירה הפוליטית ולרשימתו של תא"ל במיל' עופר וינטר, שהפך לחבר קרוב, על מנת להשמיע את קולן של האחדות, האחריות והערבות ההדדית".

לרשימה מצטרף גם דוידי בן ציון, בן 40, סגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון ורב-סרן במילואים בצנחנים. בן ציון מכהן זה כ-11 שנים בהנהגת המועצה האזורית שומרון, ובמהלך השנים החזיק בין היתר בתיקי החינוך, התעשייה, התכנון והבנייה, המקומות הקדושים וההסברה.

מאז פרוץ המלחמה ביצע בן ציון מאות ימי מילואים בחטיבה 55, החל מהקרבות בכפר עזה ב-7 באוקטובר, דרך חאן יונס ועד לגזרות לבנון וסוריה. "מתוך הניסיון שצברתי בשטח, בשלטון המקומי ובשירות המילואים, אני מגיע כדי לעבוד ולשרת את כלל אזרחי ישראל", אמר.

דמות ביטחונית נוספת שמצטרפת לווינטר היא אל"מ במיל' אלי ג'ינו, בן 47, מפקד סיירת גבעתי לשעבר וראש מטה החטיבה במילואים. ג'ינו שירת לצד וינטר בחטיבת גבעתי, ובמהלך מבצע "צוק איתן" פיקד על הסיירת בעת אירוע חטיפתו של הדר גולדין ז"ל ברפיח.

ג'ינו שימש בהמשך כסמח"ט גבעתי וכסגן מפקד אוגדה 80, ובמלחמת חרבות ברזל שירת כראש מטה חטיבת גבעתי וביצע, לפי הפרטים שנמסרו, יותר מאלף ימי מילואים. "עופר היה המפקד שלי בחטיבת גבעתי ונלחמתי לצידו בקרבות מורכבים. ראיתי את אומץ ליבו מקרוב והכרתי מקרוב את השקפת עולמו הערכית והמיוחדת", אמר.

מהזירה המשפטית מצטרף עו"ד ערן בן-ארי, חבר המועצה הארצית וממובילי האופוזיציה בלשכת עורכי הדין. בן-ארי שירת בעבר בפרקליטות המדינה ובמשרד הביטחון, וכיום הוא שותף במשרד עורכי דין פרטי, מייצג ארגונים ציבוריים ומשפחות שכולות ומשמש פרשן משפטי בתקשורת.

בן-ארי הציב עם הצטרפותו את סוגיית מערכת המשפט כאחד הנושאים שבהם הוא מבקש לעסוק. "נדרשת רפורמה משפטית ממוקדת, חכמה, אחראית ונחושה שתשיב את האיזון הראוי בין רשויות השלטון, תגביר את השקיפות והמשילות, ותבטיח שמערכת המשפט תשרת את כלל אזרחי ישראל", אמר.

לצדו מצטרפת פלר חסן-נחום, עורכת דין ויזמית חברתית, שכיהנה בעבר כמשנה לראש העיר ירושלים. חסן-נחום עלתה לישראל לפני 25 שנה מגיברלטר, שימשה בשנים האחרונות כשליחה מיוחדת מטעם משרד החוץ למסחר וחדשנות, ומאז 7 באוקטובר עסקה בהסברה ישראלית ברחבי העולם באנגלית ובספרדית.

"עליתי לארץ לפני 25 שנים מתוך מחויבות עמוקה לעם שלי ולמדינה שלי", אמרה. "שירתי את עיר הבירה שלנו במשך שמונה שנים כחברת מועצת העיר וכמשנה לראש העיר, לאחר טבח השבעה באוקטובר הפכתי ללוחמת בזירה ההסברתית, היום אני מבינה שאני חייבת להמשיך לשרת את המדינה שלי ממשכן הכנסת".

נציג נוסף מהתחום הכלכלי הוא רונן בודנרו, בן 35, כלכלן ששירת כלוחם וכמפקד ביחידת אגוז וכיום משרת כרב-סרן במילואים וכסגן מפקד גדוד ביחידת הרפואה של אוגדה 98. בודנרו יצא להילחם ב-7 באוקטובר בעוטף עזה ומאז שירת כ-800 ימי מילואים.

בודנרו החל את דרכו המקצועית ככלכלן בצוות הבריאות במשרד האוצר, שם עסק במערכת הבריאות ובקופות החולים ובהסכמי שכר והעסקה. כיום הוא עובד בחברת השקעות פרטית, ועם הצטרפותו אמר כי בכנסת הוא מבקש לפעול בין היתר למען פגועי הנפש מקרב פצועי המלחמה ולמען צמיחת הכלכלה.

את רשימת המצטרפים משלים אביב עזרא, בן 30, מייסד ויו"ר תנועת "דור הניצחון" ולוחם מילואים. עזרא שירת כצלף וכמפקד בגדוד 890 של הצנחנים, וביצע יותר מ-350 ימי לחימה במילואים מאז פרוץ המלחמה.

תנועת "דור הניצחון" בראשותו עסקה בשורת מהלכים למען משרתי המילואים, בהם העדפת מילואימניקים באקדמיה ובשירות המדינה, תיקון חוק "ממדים ללימודים", "תו המילואים" והמאבק להרחבת שורות המתגייסים. "הגיע הזמן שלדור שלנו, שנותן הכל למען המדינה, יהיה ייצוג אמיתי שמגיע מהשטח ומכיר את הכאבים", אמר עזרא.