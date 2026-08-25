ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב (שלישי) את עופר וינטר במהלך אירוע של מועצת בנימין.

"אין לי בעיה אישית איתו, אלא בעיה לאומית. אם הוא יעבור את אחוז החסימה - הוא יפיל מפלגות אחרות", אמר נתניהו.

נתניהו פנה לוינטר, אבי מעוז ומשה פייגלין ודרש מהם לקחת אחריות על גורל גוש הימין. "פייגלין וינטר, אבי מעוז - או שתפרשו או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות. אם אתם דואגים לארץ ישראל ולעם ישראל זה מה שאתם צריכים לעשות".

שידור חי: עופר וינטר מכריז על הקמת מפלגה!

עופר וינטר השיק הערב מפלגה חדשה בראשותו, שנקראת "עמך ישראל". זאת, לאחר תקופה בה וינטר בחן את כניסתו לזירה הפוליטית.

בין השמות שנחשפו בצמרת הרשימה: הפעיל יוסף חדאד והעיתונאית נטעלי שם טוב. לצידם שובצו עורך הדין ערן בן ארי, ללי דרעי, דוידי בן ציון, אביב עזרא וסיגל קראולניק.

וינטר פירט על העקרונות הפוליטיים שינחו את המפלגה. "אנחנו חלק ברור ומובהק במחנה הימין. נעשה הכל כדי להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן עם כמה שיותר שותפים ציוניים". על הרשימה שהרכיב אמר כי אלו "אנשים שלא לקחו חלק בכשלי השביעי באוקטובר - אלא נלחמו, שילמו מחירים כבדים, ומוכנים להיכנס למגרש הפוליטי - כדי לתקן ולבנות מחדש - עבור העתיד של כולנו".

חדאד, שהוצב במקום השני ברשימה, אמר בהשקה כי בכוונתו לפעול להקמה מחדש של משרד ההסברה ולכהן כשר ההסברה - לא כגוף זניח, לדבריו, אלא כמשרד מוביל בעל תקציב גדול: "הסברה היא חלק בלתי נפרד מביטחון ישראל".

עוד הצהיר כי הוא מתכוון להיות "הערבי הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני" ואמר: "נביא לשולחן ההחלטות קול של ערבי ישראלי גאה שמבין את האויב, חושב כמוהו וחי את המנטליות האזורית. יחד עם עופר וינטר כשר הביטחון הבא, נאתגר את המערכת מבפנים".