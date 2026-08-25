ישיבת "אורות אשקלון" חגגה הערב (שלישי) את חנוכת המשכן החדש שלה, באירוע שנערך בישיבה, במעמד הרב אליקים לבנון ראש ישיבת אלון מורה, הרב שלמה יוסף וייצן רב היישוב פסגות וראש כולל הדיינות, ראש הישיבה הרב ערן טמיר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש עיריית אשקלון תומר גלאם.

לאחרונה בפודקאסט ערוץ 7 סיפר הרב טמיר על המעבר של הישיבה למשכנה החדש. מדובר בצעד משמעותי בהתפתחותה של הישיבה. "עברנו למקום חדש וגדול יותר, ואני תמיד אומר שכאשר הכלי מתרחב, הנשמה צריכה להתרחב". מאז המעבר ניתן לראות תנועה גוברת של ציבור אל תוך בית המדרש. "לא רק בימים מיוחדים כמו יום ירושלים, שבועות או יום העצמאות. גם ביום יום יותר ויותר אנשים מגיעים, משתתפים ויוצרים קשר עם הישיבה".

דביר עמר בשיחה עם הרב ערן טמיר

אחת הדוגמאות המרגשות לכך היא פרויקט קליטת עולים מצרפת באשקלון. "בחודשים הקרובים עולות לאשקלון עשרים וחמש משפחות מצרפת דרך שלום ואך ובריכוז של אשתי עם עוד יהודי יקר בשם דניאל. אחד העקרונות המרכזיים הוא שהן יגורו קרוב לישיבה. שיהיה קשר, שתהיה השפעה, שנוכל לחיות ביחד עם הילדים ועם המשפחות. הדברים קורמים עור וגידים".