חודש אוגוסט ממשיך להפתיע. אחרי ימים ארוכים של חום כבד, מסתמן בסוף השבוע הקרוב אירוע גשם חריג נוסף, השני מסוגו החודש.

היום (רביעי) יהיה בהיר ברוב שעות היום, עם עומס חום ניכר באזורים הפנימיים ובהרים, והביל במיוחד לאורך החוף. הטמפרטורות הצפויות: ירושלים 33 מעלות, אזור החוף 31, השפלה 34, צפון הנגב 37, אילת 42 וצפת 33.

מחר (חמישי) לא צפוי שינוי ניכר, וימשיך להיות חם מהרגיל לעונה. ביום שישי תחול ירידה קלה מאוד בטמפרטורות, כך שיישאר חם רק במעט מהרגיל לחודש אוגוסט.

בשבת תורגש ירידה קלה נוספת, שתחזיר את הטמפרטורות לרמה הרגילה לעונה. מהצהריים ואילך יש סיכוי לגשם מקומי, ובלילה, בעיקר מחציו השני, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכז, שילווה גם בסופות רעמים. בצפון מסתמן שהגשם עשוי להיות חזק יחסית.

ביום ראשון צפוי להיות קריר יותר מהרגיל. הגשם המקומי יתרכז בעיקר בשעות שעד הצהריים, במגמת היחלשות הדרגתית. בשני יהיה מעונן חלקית עם התחממות קלה, אך מזג האוויר עדיין יישאר נעים יחסית לחודש אוגוסט, כך שההקלה מהחום לא צפויה להימשך זמן רב.

מדובר בפעם השנייה החודש שבה מתבשל אירוע גשם חריג לתקופה. באמצע אוגוסט כבר נרשם אירוע דומה, שבו ירדו במעלה אדומים כ-18.5 מ"מ של גשם, לצד סופות רעמים מקומיות באזור ירושלים ומזרח הארץ. גורמים במערכת המטאורולוגית קישרו אז את התופעה לתבנית אקלימית הקשורה לתופעת "סופר אל ניניו", שמשבשת בתקופה האחרונה את מזג האוויר במספר יבשות בעולם.

גשם בחודש אוגוסט אינו אירוע נדיר לגמרי בישראל, אך היקף המשקעים הוא זה שקובע עד כמה מדובר בתופעה חריגה. טפטופים קלים במישור החוף מתרחשים בממוצע אחת לשנתיים, אבל גשם משמעותי יותר, בכמויות של 5 עד 10 מ"מ ומעלה, הוא כבר אירוע שמתרחש בממוצע רק אחת לחמש עד עשר שנים, בעיקר באזורי פנים הארץ. הפעם האחרונה שבה נמדדו כמויות כאלה הייתה באוגוסט 2022, ובתחנת יונתן שבמרכז הגולן נרשמו אז כ-10.4 מ"מ.

לקראת שעות הבוקר של יום ראשון, בחלק מהאזורים בצפון ובמרכז, הכמויות עשויות להגיע למשקעים דו ספרתיים, מה שיהפוך את האירוע לחריג במיוחד לחודש אוגוסט, ואף עלול לשבור שיאי גשם תקופתיים במקומות מסוימים.